Lázár János: Az a kérdés, hogy merünk-e hazafiak, polgárok és magyarok lenni

Az építési és közlekedési miniszter szerint az a kérdés, hogy merünk-e hazafiak, polgárok és magyarok lenni. Lázár János az Orbán Viktor miniszterelnök által Tusnádfürdőn életre hívott Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján szombaton Budapesten, a Papp László Sportarénában azt is elmondta: csak a Fidesznek vannak igazán jó válaszai az emberek számára és azt ígérte, hogy valamennyi félkész beruházást be fognak fejezni. Folytatjuk és megcsináljuk - fogalmazott a tárcavezető.

Lázár János beszédében felidézte, hogy a Fidesz annak idején az utcán, a közterületeken, az emberek között jött létre és elmondta, hogy többek között ezért is járja az országot a Lázárinfók során.

„Csak a Fidesznek vannak igazán jó válaszai az emberek számára”

– hangoztatta.

A miniszter elmondta: érti a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot, mivel világszerte nagy változásokra kell számítani, ugyanakkor – mint fogalmazott – a fordulat nem döntés kérdése, de az igen, hogy ez liberális káoszt, vagy normalitást fog-e jelenteni.

A tárcavezető szerint

az a kérdés, hogy merünk-e hazafiak, polgárok és magyarok lenni és azt hangsúlyozta, hogy még van választásunk, mert mi nem mentünk bele a bevándorlás zsákutcájába és úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor politikájának köszönhető az is, hogy nem nyugodtunk bele a nagyhatalmak által korábban ránk szabott szűk sorsba.

„Tegyük újra naggyá Magyarországot, legyen Magyarország a Kárpátoktól délre a legerősebb” – hangoztatta és azt hangsúlyozta, hogy minden más érvet a nemzeti érdek mögé kell szorítani és méltatta Orbán Viktort, aki szerinte ezt teszi több mint 30 éve.

Hazaküldte a „ruszkikat”, a nemzetközi valutaalapot, a migránsokat, a „bábellenzéket” és majd „ezt az újat jövőre együtt fogjuk hazaküldeni” – mondta. „Ezt az országot Orbán Viktor tette fel újra a világtérképre” – tette hozzá a tárcavezető. Lázár János Magyar Pétert „Brüsszel legnagyobb countrymenedzsereként” jellemezte, aki szerinte Brüsszel érdekeit érvényesíti Magyarországon.

„Aki Magyar Pétert választja, az a valutaalapot, a multikat és hitelminősítőket is visszakapja, ez pedig a miniszter szerint rezsi és adóemelést fog jelenteni, hozzáfűzve, hogy a Tisza Párt nem lehetőség, hanem veszély, a védőgát a Fidesz, a legény a gáton pedig Orbán Viktor”

– hangsúlyozta.

„Ahogy a nóta mondja: Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ez a zavaros víz elmossa a 3 százalékos hitelből épült házakat, az anyák adómentességét, a 13. havi nyugdíjat, az olcsó vasúti tarifákat, az árréssel védett élelmiszerárakat és az államilag védett rezsiszámlákat is ”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, „a Tisza veszély, nem lehetőség, Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság.”

Szerinte a Magyar Péterre adott voks nem sárga lap a kormánynak, hanem öngól azoknak, akik rá szavaznak.

„Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre”

– fogalmazott Lázár János, hozzáfűzve, hogy „Magyar Péter azokat is elárulta, akik szerették, Orbán Viktor pedig azokat is képviseli, akik utálják.”

A miniszter azt ígérte, hogy valamennyi félkész beruházást be fognak fejezni.

„Folytatjuk és megcsináljuk ”- fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője

alapvetőnek nevezte a család megtartó erejét és azt hangsúlyozta, hogy ma Magyarországon a társadalom és a család közösen, közös értékek mentén tudja nevelni a gyermekeket.

A kormánypárti politikus, a Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója, a verbális agresszió veszélyeire is felhívta a figyelmet és azt mondta, ezzel szemben egy lehetséges fellépés lehet az, hogy közösen nagyot álmodunk.

Marsi Anikó televíziós műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy még az esetlegesen elvált szülőknek is normális kapcsolatokat kell fenntartaniuk a gyermekek fejlődése érdekében. Rubint Réka fitness-guru a családot a legfontosabb egységnek nevezte és az ezzel kapcsolatos elvek melletti kiállás fontosságát hangsúlyozta.

Rákay Philip műsorvezető szerint Patriótának lenni egyebek között azt jelenti, hogy valakinek „megdobban a szíve akkor, amikor a hazájára, történelmére, őseire, elődjei cselekedeteire gondol”. Lentulai Krisztián, a Mandiner újságírója arra figyelmeztetett, hogy a 2026-os országgyűlési választásokig hátralévő időben „a google le fogja tekerni a jobboldali hangokat”, ezért a kormánypártiaknak folyamatosan ott kell lenniük a digitális térben.

Nyerges Attila, az Ismerős arcok nevű rockegyüttes frontembere szerint a magyar emberek megértették a Nélküled című legendás dal üzenetét, ez ma már 15 millió magyar ember számára fontos.

Bán János „Mór” író, a Hunyadi című regénysorozat szerzője egyebek között elmondta, a példaképekből lehet erőt meríteni, hiszen több mint ezer év történelmének küzdelmei nem merülhetnek feledésbe, azt mindig életre kel kelteni, a hősöket ismerni kell, őket a világgal meg kell ismertetni.

Kudlik Júlia, a Magyar Televízió korábbi munkatársa a szeretet hatalmának fontosságáról is beszélt, és mint fogalmazott, a lemondást valamiről a másik ember szeretetében kaphatjuk vissza.

Miklósa Erika, Kossuth díjas operaénekes elmondta: hisz az értékvállalásban, a normalitásban, a tiszteletben és szerinte a nyitottság is otthonra találhat a Digitális Polgári Körökben.

Orbán Viktor a DPK rendezvényén: Sokan vannak, akik jöttek volna, de nem fértek be, legközelebb a Jóisten ege alatt találkozunk

„Sokan vannak, akik jöttek volna, de nem fértek be, legközelebb a Jóisten ege alatt találkozunk” – jelentette be a szombati rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az október 23-i nemzeti ünnepen Békemenet megtartását szorgalmazta és azt mondta: „naggyá tesszük Magyarországot”.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)