Kocsis Máté: Ha sokan vagyunk, akkor meg tudjuk védeni magunkat a verbális agressziótól

Kocsis Máté a Tisza Párt korábban nyilvánosságra került tervét „egy izmos kis adóemelésként” jellemezte, és szerinte az az egyik legnagyobb álhír, hogy Magyar Péterék adócsökkentésre készülnek. „Az a helyzet, hogy lebuktak” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki egyben az álhírek ellen küzdő Zebra digitális polgári kör megalapítója szombaton a Digitális Polgári Kör nagygyűlésén Budapesten, a Papp László Sportarénában.

Kocsis Máté „az álhírgyártás ikonikus alakjának” nevezte a zebrát, mint kifejezést és úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki oldalon minden váddal és mocskossággal hergelik az embereket, ezért is alakult meg a zebra digitális polgári kör, melynek már közel 14 ezer tagja van.

„Sokaknak elegük van a végeláthatatlan digitális álhírgyártásból, a primitív és személyeskedő hergelésből” – mondta és a Tisza Párt elnökére célozva úgy fogalmazott: ilyen beteges hazudozó sem volt még a magyar politikában.

A kormánypárti politikus egyben bírálta az ellenzéki sajtót is, amely vélekedése szerint cáfolni, bagatellizálni próbálta például azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg egy pártrendezvényen.

„Propagandistákkal nem kívánunk szóba állni és ha sokan vagyunk, akkor meg tudjuk magunkat védeni a verbális agressziótól ”

– jelentette Kocsis Máté.

