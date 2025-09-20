Gulyás Gergely: Minden korábbinál brutálisabb és durvább kampányra számíthatunk

„Minden korábbinál brutálisabb és durvább kampányra számíthatunk, mert az ellenfelek, ideértve a Tiszát és a Demokratikus Koalíciót, érdemi érvek és programok híján vannak. Ezért marad a gyűlöletkeltés, a rágalmazás és a hazugság” – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Patrióta élő adásában közzétett videóüzenetben szombaton.

A tárcavezető az illegális migrációról azt mondta: „ha valaki elmegy Berlin egyes városrészeibe, megspórolhat magának egy törökországi utazást. A migráció ügyében nem szabad hibázni, mert ennek a Nyugat-Európában látható következményi lesznek” – tette hozzá.

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójáról jelentkező műsorban Menczer Tamás. a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, hogy a Tisza pártot „tarkón vágta az igazság”, amikor lebuktak az adóemelési terveikkel. A politikus szerint a Tisza adóemelési elképzelései négymillió ember jövedelmét csökkentenék és azért indítanak a kérdésről nemzeti konzultációt, hogy a magyarok eldönthessék; az akarják, hogy átverjék őket, vagy a kormánypárt által kínált utat választják, Otthon Starttal és más eredményekkel.

Menczer Tamás kijelentette, Magyar Pétert Brüsszelből irányítják, és ha végrehajtja, amit Brüsszel követel, az adóemelést, a rezsicsökkentés eltörlését, az orosz energiáról való leválást, az a jövedelemcsökkenés mellett három és félszeres rezsiköltséget és ezer forintos benzint jelentene. Úgy vélte, Magyar Péter és a Tisza párt pusztán a közösségi médiában létező „digitális blöff” és azért nincsenek országgyűlési képviselő-jelöltjeik, mert számukra a helyben élők nem fontosak.

„Láthatóan a kutya sem akar Magyar Péterhez csatlakozni, hát ezért nincsenek jelöltjeik”

– jelentette ki Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)