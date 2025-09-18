Orbán Viktor: Az ellenfeleink érzik, hogy bajban vannak

„Indítjuk a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzését azzal kezdte: „pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha. Indítjuk a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – fogalmazott Orbán Viktor.

Arra válaszolva, hogy mi végre szoktak nemzeti konzultációt indítani, azt írta: „azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert létre akartunk hozni egymillió munkahelyet és mert csökkenteni akartuk a családok rezsiköltségeit.”

„Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk”

– fogalmazott, majd a mostani nemzeti konzultáció indításának a családbarát adóforradalmat említette. „Adómentes csed és gyed, szja mentesség a három- majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény” – közölte Orbán Viktor.

Kiemelte:

„az ellenfeleink megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.”

„A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat” – hívta fel a figyelmet a kormányfő, majd hozzátette: ha az emberek velünk lesznek, megint meg fogjuk csinálni.

„Újra és újra. Magyarországért és a magyar családokért. A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

