Orbán Viktor: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része, ősszel komoly feladatok várnak a kormánypártra

A Fidesz–KDNP szokásos kihelyezett frakcióülésével vette kezdetét az őszi parlamenti időszak Balatonfüreden, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök többek között az elmúlt időszak eredményeiről, a családtámogatási intézkedésekről, a nyugdíjasok támogatásáról, valamint a Brüsszelből érkező kihívásokról és azok kezeléséről beszélt.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tartott beszédében a kormány és a képviselőcsoport előtt álló feladatokról, valamint az Európai Unióból érkező kihívásokról és azok kezeléséről szólt.

A kormányfő értékelése szerint a nyári időszakot a Fidesz egyértelműen sikerrel zárta, amit a közvélemény-kutatások és elemzések is megerősítenek. Ugyanakkor figyelmeztetett: a választások előtti ősszel komoly feladatok várnak a kormánypártra és a Fidesz valamennyi képviselőjére.

Orbán Viktor felsorolta az elmúlt időszak eredményeit is. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően jelentősen emelkedett az átlag- és a minimálbér, a reálbérek folyamatos növekedése pedig a családok életszínvonalát javítja. Kiemelte a szeptemberben elindított Otthon Start programot, amely az első lakásukat vásárlóknak kínál kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású hitelt. Mint mondta, a program iránti érdeklődés már most óriási, de további feladat, hogy minél több emberhez eljusson.

A kormányfő emlékeztetett: a családtámogatási rendszer széleskörű adókedvezményei tovább bővülnek. A családi adókedvezmény összege a duplájára nőtt, ősszel pedig újabb adócsökkentések léptek életbe, köztük a két- és háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége. Orbán Viktor hozzátette, a nyugdíjasok támogatása is kiemelt cél, ennek részeként élelmiszer-utalványok kerülnek postázásra, és a jövőben is további segítségre számíthatnak.

A miniszterelnök ugyanakkor figyelmeztetett a Magyarország előtt álló veszélyekre is. Szerinte

a Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit.

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország a béke pártján áll, nem támogatja a háború finanszírozását, és ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását is, amely szerinte súlyos következményekkel járna hazánkra nézve.

A kormányfő végül kiemelte: Brüsszel célja a kormányváltás Magyarországon, hogy elérjék hazánk bekapcsolását a háború finanszírozásába és az Ukrajna csatlakozásáról szóló tárgyalások újraindításába. Ennek megakadályozásához – mint mondta – minden kormánypárti képviselő aktív munkájára szükség lesz az előttünk álló időszakban.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz és a KDNP kihelyezett frakcióülésén Balatonfüreden 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)