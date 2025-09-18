Nyugodt szeptemberi időt hoz magával a csütörtök

Általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk.

Általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg – írja a HungatoMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő. Az ország nagy részén kiderül az ég, azonban a keleti, északkeleti tájakon maradnak felhős, akár erősen felhős körzetek. Hajnalra néhol párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem várható. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.

