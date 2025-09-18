Deutsch Tamás: Nincs helye a magyar közéletben olyan embernek, aki fegyverrel vesz részt egy lakossági fórumon

„Van ajánlatunk a magyar embereknek, vannak családtámogatással, otthonteremtéssel, gazdasági programokkal kapcsolatos terveink. Nem mondhatja senki azt, hogy belefáradtunk volna a kormányzásba, hogy ellustultunk; kifejezetten aktív, energikus, tettre kész állapotban vagyunk” – mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár csütörtökön a Harcosok órája című online műsorban.

Nagy János a balatonfüredi kihelyezett frakcióülésről szólva elmondta: „jobbak vagyunk mint fél éve, de fogunk még felfelé menni”. Ez nemcsak egyedileg, hanem általánosan is így van – közölte. Hozzátette, meghallgatták szerda este a miniszterelnököt, és mint mondta, „világos, hogy mit kell tenni”. Magyarország előtt két út áll: a brüsszeli globalisták útja vagy a magyar nemzeti út – emlékeztetett.

A Digitális Polgári Körök (DPK) koordinátora az adásban elmondta, hogy szombaton a Papp László Budapest Sportarénában személyes találkozóra várják a DPK-tagokat. Ugyan a politikai vita átkerült a digitális térbe, és ott vannak az emberek is, konzervatív pártként fontosnak tartják a személyes találkozókat is.

„Fontos, hogy legyen egy erős politikai közösség, amely meg tudja védeni Magyarországot fegyver nélkül is”

– jelentette ki Nagy János, hozzátéve, nagy az érdeklődés a szombati esemény iránt, amelyet online is követhet bárki, és a Tisza Párt vádjaira reagálva megjegyezte: nem kerül milliárdokba a rendezvény.

A legújabb nemzeti konzultációról szólva kifejtette: 2006-ban már volt példa arra, hogy egy a magyarokat átverő pártvezérre adják a választók a voksukat. Mert „bizony, a Tisza adóemelésben gondolkodik”. Az embereknek ezt ismerniük kell, hogy ennek fényében tudjanak dönteni, várhatóan 206 nap múlva – mondta. A nemzeti konzultáció nem egy ellenzéki párt programjáról szól, hanem Magyarország jövőjéről. „Arról, hogy be akarunk-e brüsszeli nyomásra vezetni olyan adókat, amelyekkel a magyar emberek és vállalatok rosszul járnak” – jelentette ki az államtitkár.

„Magyarország jövőjéről, szuverenitásáról, a magyar emberek békéjéről és biztonságáról van szó” – mondta Nagy János, aki a Tisza Párt Otthon Start programot illető bírálatára azt mondta, ez egy filozófiai kérdés is, illetve azt is hozzátette, hogy régi szocialista elképzelés a tulajdonnélküliség. Ugyanakkor véleménye szerint az ellenzéki párt által hangoztatott bérlakásokban az emberek ki vannak szolgáltatva valakinek. Arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon azt mondta: „sajnálom, hogy a Romulusz ehhez adja a nevét, csak a macsóságát bizonyítja.”

Deutsch Tamás volt a műsor másik vendége

A műsor második felében Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az esetet úgy kommentálta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz „egy erőszakmániás hazaáruló, és nincs helye a magyar közéletben olyan embernek, aki fegyverrel vesz részt egy lakossági fórumon.” Arra a felvetésre, hogy a liberális sajtó először elhallgatta az ügyet, és próbálta védeni Ruszin-Szendi Romuluszt, a kormánypárti politikus elmondta: „a liberális sajtó stílusa az, hogy mindenkit hülyének néz, és még a legnyilvánvalóbb hazugságokban testet öltő manipulációt” is megengedik maguknak.”

Azzal kapcsolatban, hogy a kötcsei pikniken Ruszin-Szendi Romulusz fellökte a Mandiner riporterét, azt mondta, hogy a Tisza Párt alelnöke ezzel a magatartással átlépett egy vörös vonalat, szinten lépett, ezért szerinte

Ruszin-Szendi Romuluszt el kell távolítani a közéletből.

Deutsch Tamás elmondta, hogy a jelenlegi kormány határozottan fellép az erőszak ellen, „a Tisza Párt alelnöke pedig ne képviselje az erőszak kultuszt a közéletben.” Mindennek ellenére Magyar Péter az esetről úgy nyilatkozott, hogy „ez csak egy évődő lökdösődés volt”, és végén megölelték egymást – fűzte hozzá Deutsch Tamás, aki szerint ez hazugság, és Magyar Péter azt várja el, hogy az emberek ne a saját szemüknek, hanem neki higgyenek, így véleménye szerint Magyar Péter állításainak pontosan az ellenkezője a valóság.

Az EP-képviselői mandátumot is betöltő pártelnök mentelmi jogának felfüggesztése ügyében a kormánypárti politikus ismertette: a jövő héten fogja vizsgálni az illetékes bizottság, de szerinte nem fogják felfüggeszteni a mentelmi jogát, mivel – mint fogalmazott – neki „papírja lesz a Tisza párt elnökének arról, hogy Brüsszel fogott embere”.

A beszélgetésben szó volt arról is, hogy a Svédországban az illegális migránsok miatt romló közbiztonságot Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette, amire a svéd miniszterelnök is reagált. Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a svéd ügyészség és a büntetőeljárásokban részt vevő hatóságok nyilvános adatközlése alapján fogalmazott meg tényeket. A kormánypárti politikus szerint a tömeges illegális migráció Európát szétziláló 10 éves története után még mindig a 2015-ös „mantrát mondják a magukat komolynak gondoló emberek”, és a menekülteket összekeverik az illegális migránsokkal. A Fidesz EP-képviselője arról is beszélt, hogy Magyarország az ukrajnai háborúból menekülő embereket befogadja, de az illegális migránsokat nem.

Európa gazdasági versenyképességének romlásáról Deutsch Tamás azt mondta: „Brüsszel tragikus gyakorlata, politikája a versenyképesség rombolásán keresztül örvényként lehúzza az EU-s tagországok gazdaságát is”. „Brüsszel nem segít, hanem árt és rombol” – jegyezte meg Deutsch Tamás, aki szerint tavaly, amikor Magyarország volt az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, akkor a budapesti nyilatkozatban világosan megfogalmaztak egy tervet a versenyképesség javítására, de abból szerinte az Európai Bizottság semmit nem valósít meg.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott pécsi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón 2025. május 9-én (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)