Túrázás közben eltűnt egy fiatal nő a Dunakanyarban, másfél hete nem találják

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelenleg is körözési eljárást folytat Kaszás Nikolett eltűnése miatt. A 27 éves nő 2025. szeptember 7-én budapesti otthonából indult túrázni a Pilisbe, a tartózkodási helye azóta ismeretlen.

A rendőrség szerint Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, haja és szeme is barna. Utolsó ismert ruházata: fekete póló, kék farmer, fehér sportcipő.

Mint a police.hu oldalán írták, az elmúlt napokban a Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit, adatokat gyűjtöttek, kamerák felvételeit és hívásforgalmi adatokat elemeztek. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével többször is terepkutatást végeztek, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet.

A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.

Az adatgyűjtést és elemzést, a tanúk kutatását és kihallgatását a rendőrök tovább folytatják – közölte a rendőrség, amely a nőről megosztott egy, az eltűnése előtt készült felvételt is.

Furcsa körülmények közt veszett nyoma

A rendőrség mellett az eltűnt nő utáni kutatásba a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott, amely az utóbbi napokban több közleményt, illetve videót is megosztott a kereséssel kapcsolatban.

„Azt tudjuk, hogy a Spartacus-ösvényen járt, és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. Azt is tudjuk, hogy kommunikáció történt közösségi felületen az ő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Ezeken kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módunkban megosztani” – írták az egyik közleményben az eltűnés körülményeiről.

A szolgálat később több felvételt is közzétett arról, hogy miként próbálták meg felkutatni a terepen az eltűnt nőt. „Szolgálatunk a Pest vármegyei rendőrség rendőrség koordinációjával szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatta a kereséssel kapcsolatos feladatait Pilisszentlászló szűk környezetében. Különböző technikai eszközökkel hajtottunk végre adatgyűjtéseket, valamint a rendőrséggel, polgárőrökkel közösen élőerővel vizsgáltuk át a prioritásként kezelt területeket. Szeretnénk köszönetet mondani annak a sok túrázónak aki a hétvégén bejárt nyomvonalát elküldte nekünk, mert közösen hatalmas területet sikerült bejárni és kizárni a keresésből” – írták a legutóbbi közleményben.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azt kérik, hogy akik Kaszás Nikolettet látták, eltűnése kapcsán vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányág Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán vagy a 112 központi segélyhívón.

Kiemelt kép: Kaszás Nikolett. Forrás: police.hu.