Szentkirályi Alexandra felszólította Magyar Pétert, hogy magyarázza meg, miként került fegyver egy lakossági fórumra

A Tisza Párt elnöke vállalja a felelősséget és magyarázza meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra - szólította fel Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán, és többek között azt a kérdést is feltette, hogy „ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot azt lelövi?”

Szentkirályi Alexandra egy videóval is illusztrált bejegyzésében azt írta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára. Ez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség és még illegális is lehet – vélte a politikus.

A frakcióvezető több kérdést is feltett a Tisza Párt elnökének: „Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás gyűlésekre? Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános rendezvényen? A Tisza párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?”

„A katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse. És mi a magyarázata? Hogy a legrosszabbra készült. Mit kell ezalatt érteni? Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot, azt lelövi? Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalója emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian! ”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: hirado.hu