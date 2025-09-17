Műsorújság
Szentkirályi Alexandra felszólította Magyar Pétert, hogy magyarázza meg, miként került fegyver egy lakossági fórumra

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.17. 11:22

| Szerző: hirado.hu
A Tisza Párt elnöke vállalja a felelősséget és magyarázza meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra - szólította fel Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán, és többek között azt a kérdést is feltette, hogy „ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot azt lelövi?”

Szentkirályi Alexandra egy videóval is illusztrált bejegyzésében azt írta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára. Ez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség és még illegális is lehet – vélte a politikus.

A frakcióvezető több kérdést is feltett a Tisza Párt elnökének: „Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás gyűlésekre? Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános rendezvényen? A Tisza párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?”

A katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse. És mi a magyarázata? Hogy a legrosszabbra készült. Mit kell ezalatt érteni? Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot, azt lelövi? Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalója emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian!

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Péter vállald a felelősséget és magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra!

Ruszin-Szendi és…

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2025. szeptember 17., szerda

 

A minisztérium is reagált

„Ruszin-Szendi Romulusznak, mint volt katonának, semmilyen jogalapja nincs arra, hogy fegyvert viseljen” – ezt közölte az M1-gyel a Honvédelmi Minisztérium, miután Ruszin-Szendi Romuluszról hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen egy lakossági fórumon szólal fel, fegyvert viselve az inge alatt. Azt is hozzátették, hogy Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, az engedélyeket pedig kizárólag a rendőrség adhatja ki, szigorú feltételek mellett.

Kiemelt kép: hirado.hu

FegyverTisza Párt Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszSzentkirályi Alexandra

