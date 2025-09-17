Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nagy az idegesség a Tisza Pártban a fegyverbotrány miatt

Elismerte, hogy ő is tudott róla, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza »próbaidős politikusa« fegyverrel mászkál az emberek közé” – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve, hogy egy halálos, töltött oldalfegyverrel megy civilek, gyerekek, idősek közé!

A honvédelmi miniszter szerint annak pedig, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védenek, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel az oldalán mászkál az emberek között.