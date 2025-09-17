Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nagy az idegesség a Tisza Pártban a fegyverbotrány miatt

„Úgy látom, a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott:
„Magyar Péter nagy bajban van, és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik.
Elismerte, hogy ő is tudott róla, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza »próbaidős politikusa« fegyverrel mászkál az emberek közé” – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzáfűzve, hogy egy halálos, töltött oldalfegyverrel megy civilek, gyerekek, idősek közé!
Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a »szeretetországot«” – írta.
A honvédelmi miniszter szerint annak pedig, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védenek, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel az oldalán mászkál az emberek között.
Szentkirályi Alexandra felszólította Magyar Pétert, hogy magyarázza meg, miként került fegyver egy lakossági fórumra
A Tisza Párt elnöke vállalja a felelősséget, és magyarázza meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra – szólította fel Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán, és többek között azt a kérdést is feltette, hogy „ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot azt lelövi?”
Szentkirályi Alexandra egy videóval is illusztrált bejegyzésében azt írta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment a lakossági fórumára. Ez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség és még illegális is lehet – vélte a politikus.
Kiemelt kép forrása: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldala