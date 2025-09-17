Ruszin-Szendi Romulusznak semmilyen jogalapja nincs arra, hogy fegyvert viseljen – közölte a Honvédelmi Minisztérium

„Ruszin-Szendi Romulusznak, mint volt katonának, semmilyen jogalapja nincs arra, hogy fegyvert viseljen” – ezt közölte az M1-gyel a Honvédelmi Minisztérium, miután a Tisza tanácsadójáról hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen egy lakossági fórumon szólal fel, fegyvert viselve az inge alatt. Azt is hozzátették, hogy Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, az engedélyeket pedig kizárólag a rendőrség adhatja ki, szigorú feltételek mellett.

A híradó beszámolója szerint Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán elismerte, hogy fegyver volt nála a tiszai fórumon. Nem sokkal később pedig Magyar Péter is megerősítette, hogy tanácsadója valóban pisztollyal jelent meg a rendezvényen. Mint fogalmazott:

„Igenis, neki van engedélye. Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver.”

A volt vezérkari főnök fegyverek iránti vonzalmáról korábban is beszélt. Egy 2023-as rádióműsorban kifejtette, hogy gyűjti a fegyvereket, és kijelentette:

„ amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez ”

Akkor azt is kiemelte, hogy ő volt lövész dandárparancsnok, és nemcsak tüzérosztag parancsnokként szolgált. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverekhez fűződő viszonyára utalhat az is, hogy idén tavasszal Szeghalmon szintén fegyverrel a nyilvánosság előtt jelent meg. A Magyar Nemzet felidézte: Magyarországon a fegyverviselés szigorú törvényi szabályozás alá esik. A nyugdíjazott katonák – így Ruszin-Szendi is – automatikusan nem jogosultak fegyverviselési engedélyre, azt külön kell kérvényezniük.

A volt vezérkari főnök több alkalommal is arról beszélt, hogy szerinte a hatalom megszerzéséhez utcai akciókra van szükség, és akár erő alkalmazására is kész lenne. Egyszer úgy fogalmazott:

„Higgyék el, nekem is viszket a tenyerem nagyon sokszor, ja, és ki is vagyok rá képezve.”

A Magyar Nemzet korábbi cikkéből idézte Ruszin-Szendi szavait, aki azt mondta:

„rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

Minderre azonban rácáfolt Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén, amikor a Mandiner riporterét a testével és kézzel is többször meglökte.

A botrány kapcsán Horváth József biztonságpolitikai szakértő úgy nyilatkozott a lapnak, hogy „soha életében nem dicsekedne el a fegyverével, aki speciális katonai kiképzést kapott.” Hozzátette: Magyarország az egyik legbiztonságosabb állam, ezért érdemes lenne feltenni a kérdést, miért gondolja valaki, hogy a biztonságához éles lőfegyverre van szüksége, különösen akkor, ha nagyobb rendezvényekre is magával viszi. Szerinte ez a kockázat nagyobb lehet, mint amit a fegyver jelentette védelem kínál.

Hasonlóan fogalmazott a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra is. „Ahol pisztoly van, ott az el is sülhet” – fogalmazott, majd arra figyelmeztetett, hogy senkinek, különösen családoknak nem ajánlja, hogy fegyveres, erőszakos politikusok közelébe menjenek.

„Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés…, most pedig egy pisztolytáska. Ezért fontosabb, mint valaha, hogy összefogjunk és együtt mondjunk nemet a gyűlöletre, megőrizzük a higgadtságunkat és ne hagyjuk, hogy a hazugság és az erőszak legyen úrrá hazánkon”

– tette hozzá.

Az M1 kérdéseket küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amely azonban adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott tájékoztatást. A Honvédelmi Minisztérium ezzel szemben világossá tette álláspontját: „Ruszin-Szendi Romulusznak, mint volt katonának, semmilyen jogalapja nincs arra, hogy fegyvert viseljen.” A tárca kiemelte: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel vagy annak utánzatával tilos, ezek jelenléte pedig egyértelműen veszélyezteti a rendezvény biztonságát.

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. Közösségi oldalán azt írta:

„35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Úgy látszik, hogy a Tiszánál ez is megtörtént.”

A kormányfő hozzátette: „A világ egyre durvább körülöttünk, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!”

Kiemelt kép forrása: M1