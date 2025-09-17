Ruszin-Szendi Romulusz teli tárral hordta magával a fegyverét

Minden valószínűség szerint teli tárral hordta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz – jelentette ki Pintér Ferenc, aki korábban az egykori vezérkari főnök helyetteseként dolgozott. Az alezredes a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak nem jó a látása, már a főiskolában is kontaktlencsét viselt, s akkor sem találta el a céltáblát. A Tisza Párt szakértőjéről egy 2023-as nyilatkozata szerint az is kiderült: minden olyan fegyverért rajong, amellyel ölni lehet.

A lap a volt vezérkari főnök korábbi helyettesét annak kapcsán kérdezte, hogy a Tisza Párt szakértője fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék egyik fórumán és később a Tisza Párt elnöke, valamint maga Ruszin-Szendi is elismerte, hogy fegyver volt nála az eseményen.

Pintér Ferenc szerint magától értetődő, hogy

az önvédelmi fegyvert töltve hordja a jogosult illető, de egy ilyen rendezvényen egy valóban kiképzett személy sosem hordana önvédelmi fegyvert.

Az alezredes szerint ez egy íratlan „ökölszabály”, mert egy esetleges védelmi helyzetben sokkal nagyobb biztonsági kockázatot jelent a hordása, használata, mint amekkorát esetleg el tudna hárítani a viselője.

Értelmetlen és indokolatlan volt fegyveresen megjelennie

– húzta alá nyilatkozatában az alezredes, hozzátéve: aki valóban életveszélyben van, az ne menjen nyilvános rendezvényre, és kérje a rendőrség segítségét.

Pintér Ferenc azt valószínűsíti, hogy Ruszin-Szendi egy Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös típusú pisztolyt hord magánál, amely egy nagy tárkapacitású öntöltő pisztoly, s a kialakítástól függően 17-19 töltény is férhet a tárba.

Pintér Ferenc a lapnak azt is elmondta: ezen körülmények összessége rendkívül veszélyes elegyet alkothat egy tömegrendezvényen.

Ha esetleg egy ilyen környezetben használja a fegyvert a támadója ellen, a kilőtt lövedékek más személyeket is eltalálhatnak, és több vétlen személy is megsérülhet vagy akár meg is halhat. Tehát totálisan szakmaiatlan és felkészületlen dolog egy tömegrendezvényen töltött lőfegyverrel megjelenni. Egyébként aki maroklőfegyvert visel, és életveszélyben érzi magát, az ne legyen politikus. Akik ténylegesen veszélyben vannak, nem állnak ki a nép elé fórumot tartani fegyverrel – közölte az alezredes, feltéve a kérdést: ha Ruszin-Szendi valóban valamiféle támadástól tartott, akkor miért nem tett feljelentést?

Pintér Ferenc úgy vélte, az egykori vezérkari főnök fegyverviselése igazából a kivagyiságról szól, és pszichés problémái is lehetnek a volt vezérkarfőnöknek.

Felelevenítette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz annak idején, amikor a helyetteseként dolgozott, akkor is szeretett „játszani”, katonáival mindenféle kiképzési formát kipróbált, ugyanakkor – idézte fel az alezredes – csak elég későn került olyan beosztásba, ahol valóban kellett fegyvert hordania, használnia, amit azzal igyekezett kompenzálni, hogy a fizikai teljesítmény terén próbálta felvenni a versenyt a katonákkal, de Pintér Ferenc szerint egy parancsnoknak nem ez a dolga és emiatt a katonái nem is tisztelték. Az alezredes szerint Ruszin-Szendi most „azért is bújik a fegyverek mögé”, mert „feltűnési viszketegségét erősítette” az, hogy egyik napról a másikra elvesztette a hadsereg főparancsnokaként betöltött magas pozícióját.

Az alezredes kitért arra is, hogy a fegyverviselési engedély megszerzéséhez a hatályos törvények szerint mindenkinek pszichológiai vizsgálaton kell átesnie, valamint le kell tenni a helyi rendőrkapitányságokon szervezett fegyvervizsgát, ugyanakkor – mondta az alezredes – Ruszin-Szendinek nem jó a látása, már a főiskolában is kontaktlencsét viselt, s akkor sem találta el a céltáblát, ezért többször is úgy ment át például az ejtőernyős orvosi vizsgálaton, hogy valaki mást küldött be maga helyett.

Orbán Viktor az esettel kapcsolatban azt írta: fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A kormányfő azt is kijelentette, „Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!”

Ruszin-Szendi egyébként egy 2023-as rádióműsorban arról beszélt, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez – írta a Magyar Nemzet.

Kiemelt kép: Ruszin Szendi Romulusz (Fotó: hirado.hu)