Orbán Viktor: Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!

„Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán, reagálva arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnöknél fegyver volt egy tiszás fórumon.

A miniszterelnök bejegyzése azután született, hogy a Tisza Párt elnöke elismerte, valóban fegyver volt a Tisza tanácsadójánál. Magyar Péter egy lakossági fórumon azt mondta, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak van fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver.

Orbán Viktor szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, ami szerinte annak is köszönhető, hogy sikerült visszaszorítani a szervezett bűnözést, és az illegális migráció sem tudott áttörni az országon. Mint mondta, ezért Magyarország „a béke és a biztonság szigete”.

Ehhez képest – fogalmazott a miniszterelnök – egy volt vezérkari főnök fegyverrel a zsebében áll ki választói elé, ráadásul azzal dicsekedve, hogy „viszket a tenyere”, és kiképzettsége révén akár „le is tudna rendezni bárkit”. Orbán Viktor szerint mindez „szégyen és gyalázat”.

A miniszterelnök úgy véli, a Tisza Párt felelőtlenül játszik Magyarország és a magyar emberek biztonságával, amikor teret enged ilyen megnyilvánulásoknak. Zárásként hangsúlyozta:

„A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor