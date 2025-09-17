Orbán Balázs: Ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés

A magyar ellenzék ma a botrányokra és a politikai cirkuszra épít, miközben elfogytak az érvei – erről írt Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben a Blikknek adott egyik interjújában elhangzottakról számolt be. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a választás tétje az, hogy meg tudjuk-e őrizni a magyar családok és vállalkozások előtt álló perspektívát.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: „A magyar ellenzék legnagyobb tévedése ma az, hogy elhiteti magával: a botrányok, a hangfelvételek, a politikai cirkusz majd kiváltják a valódi kormányzóképességet.”

Szerinte ennek épp az ellenkezője történik: ahol nincs érdemi mondanivaló, ott marad „a kiabálás, az agresszió és a trükközés”.

„Ez látszik napjainkban Magyarországon is – a mindennapos ferdítések, a titkolózás, a hazudozás és a kiszivárgott adóemelési tervek jelzik, hogy az újonnan érkezők nem tiszta vitára, hanem a választók becsapására készülnek” – tette hozzá.

A politikai igazgató hangsúlyozta: a kormány 2010 óta következetesen teljesíti vállalásait, még a legnehezebb körülmények között is.

„Megvédte a családokat, a rezsit, a munkahelyeket és a nyugdíjakat. Sikerült – még egy háború, energiaválság és egy rendkívül rossz inflációs környezet közepette is”

– írta.

Orbán Balázs szerint most új időszak kezdődhet, hiszen bár a háború nem ért véget, és az európai gazdaság is nehéz helyzetben van, a kormány új, a jövőt építő intézkedéseket tervez: úgy látjuk, hogy itt az ideje az új távlatokat nyitó intézkedéseknek, mint az Otthon Start, a vállalkozásoknak szóló kedvezményes hitel és a családoknak kedvező újabb adócsökkentések.” Mint fogalmazott, „a választás tétje, hogy meg tudjuk-e őrizni ezt a perspektívát a magyar családok és vállalkozások számára.” A bejegyzésben a közélet stílusáról is szó esik.

Orbán Balázs szerint „az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját”.

„Fenyegetőznek, újságírókkal erőszakoskodnak, fegyverrel mennek emberek közé. Szerintünk viszont a magyar közéletnek higgadtságra, szakmai vitákra és a kedélyek hűtésére van szüksége” – szögezte le.

A külpolitikai helyzettel kapcsolatban azt írta: a NATO álláspontja egyre inkább közelít a magyar kormány álláspontjához, míg Brüsszel szerinte zsákutcába vitte az uniós integrációt.

„A NATO álláspontja egyre jobban közeledik a magyarhoz, hiszen a szövetséget meghatározó nagy katonai hatalmak, mint Amerika vagy a törökök – hozzánk hasonlóan – a háború mielőbbi lezárásában érdekeltek.”

Európai szinten pedig új irányt sürgetett.

„Az EU-ban viszont szakaszhatárhoz értünk: meg kell kérdőjeleznünk a brüsszeli vezetést, amely a háború- és szankciópárti politikájával zsákutcába vitte az integrációt. Európa hazafias erői – Magyarországgal együtt – nyíltan ennek a vezetésnek az ellenzékét alkotják. A változás elkerülhetetlen, új irányt kell adni az uniónak.”

A bejegyzés zárásában Orbán Balázs arról is beszámolt, hogy a fenti témákról a Blikk Talk című műsorban esett szó Szirmay Dáviddal folytatott beszélgetése során. A teljes adás online is visszanézhető.

Kiemelt kép forrása: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)