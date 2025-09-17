Medveveszély Miskolcon: nem szabad kiengedni a gyerekeket az Erdősor utcában

Többször lehetett már hallani medveészlelésről Miskolcon, ráadásul olyan helyeken, ahol gyerekek is közlekednek. Nemrégiben az Avastető játszóterén bukkant fel a medve – idézte fel a Boon.hu.
A helyi hírportál beszámolója szerint a közösségi médiában szeptember 16-án tettek közzé egy felhívást medveveszélyről, és több szemtanú is megerősítette, hogy a vadállat a miskolci kertváros utcáit rója.
Az állatot legutóbb Perecesen látták. A szemtanúk beszámolója szerint
az Erdő sor utcánál kószált, sőt, az egyik ház ajtaját is kapargatta már.
„Az Erdő soron történt medve csatangolásáról tud valaki valami? Mert mi csak
annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük ki a gyerekeket, és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést.
Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni” – írta egy kommentelő a medveveszélyről szóló poszthoz.
