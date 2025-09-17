Kövesse nálunk élőben a Kormányinfót

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint szerdán 16 órakor Kormányinfó lesz, tájékoztatják a nyilvánosságot a hétközi kormányülés friss döntéseiről. A Vitályos Eszter kormányszóvivő által moderált eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tesz bejelentéseket.

Itt követheti élőben a Kormányinfót: Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)