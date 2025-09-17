Műsorújság
Kövesse nálunk élőben a Kormányinfót

Szerző: hirado.hu
Forrás: M1
2025.09.17. 15:31

| Szerző: hirado.hu
A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint szerdán 16 órakor Kormányinfó lesz, tájékoztatják a nyilvánosságot a hétközi kormányülés friss döntéseiről. A Vitályos Eszter kormányszóvivő által moderált eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tesz bejelentéseket.

Itt követheti élőben a Kormányinfót:

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

kormányinfó Gulyás GergelyVitályos Eszter

