Kevés felhőt, de erős szelet hoz magával a szerda

Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás – írja a HungaroMet.
A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul.
Általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve párásság, köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.
