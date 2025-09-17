Kevés felhőt, de erős szelet hoz magával a szerda

Országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel.

Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás – írja a HungaroMet.

A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul.

Általában derült marad az ég, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve párásság, köd. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő.

