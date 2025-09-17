Élve megtalálták a Visegrádi-hegységben eltűnt idős túrázót

Az idős férfi az egész napos túra során kedden eltévedt, rásötétedett, telefonja lemerült, baleset érte, elesett, így önerőből nem tudott továbbhaladni.

„A rendőrség koordinációjával gyalogosan, terepjáró járművekkel kezdtük meg szisztematikusan Dobogókő és Pilisszentkereszt erdős területeinek, kijelölt túra útvonalainak az átvizsgálását. A hajnali órákban az eltűnt utolsó hívásának cella adatait felhasználva sikerült a kutatási területet leszűkíteni, és nem sokkal reggel 6 óra előtt élve megtaláltuk Pilisszentkereszt külterületén egy jelölt úton a földön fekve” – idézte fel az életmentés körülményeit közösségioldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO. A bajba jutott idős túrázót a mentők kórházba szállították. Kiemelt kép forrása: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közösségi oldala