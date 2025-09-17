Élve megtalálták a Visegrádi-hegységben eltűnt idős túrázót

„A rendőrség koordinációjával gyalogosan, terepjáró járművekkel kezdtük meg szisztematikusan Dobogókő és Pilisszentkereszt erdős területeinek, kijelölt túra útvonalainak az átvizsgálását. A hajnali órákban
az eltűnt utolsó hívásának cella adatait felhasználva sikerült a kutatási területet leszűkíteni,
és nem sokkal reggel 6 óra előtt élve megtaláltuk Pilisszentkereszt külterületén egy jelölt úton a földön fekve” – idézte fel az életmentés körülményeit közösségioldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO.
A bajba jutott idős túrázót a mentők kórházba szállították.
