Dömötör Csaba: Jó lett volna, ha a zsírleszívás egy kis felelősségérzet-feltöltéssel is járt volna

Dömötör Csaba közösségi oldalán reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg egy választási fórumon. A politikus szerint ez súlyosan felelőtlen és példátlan lépés a közelmúlt politikai gyakorlatában.

A kormánypárti képviselő hangsúlyozta: a közelmúlt merényleteinek fényében különösen aggályos, hogy egy politikai szereplő nyilvános fórumon fegyverrel jelenjen meg. Mint írta: „Az elmúlt hónapok merényletei után Ruszin-Szendi Romulusz úrnak sikerült fegyverrel az oldalán előadni egy választási fórumon.

Mindezt egy látványos újságíró-lökdösés és egy kis elmélkedés után arról, hogy neki mennyire viszket a tenyere.”

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy a történelmi előzmények is komor párhuzamokat idéznek: „Nem tudom, hogy ebben az országban mikor mászkáltak utoljára politikusok nyilvános rendezvényen fegyverrel az oldalukon. Az 50-es és a 40-es években minden bizonnyal, és a Tanácsköztársaság idején is.”

A képviselő úgy véli, ha hasonló viselkedést egy kormánypárti politikus követett volna el, már „sorjáznának és szaporodnának a cikkek” a fegyveres jelenlét súlyos társadalmi üzenetéről:

„Ha bármelyik kormánypárti képviselőtársam követte volna el, már sorjáznának és szaporodnának a cikkek arról, hogy a 20. század mely legsötétebb emlékeit idézi fel a fegyvervillogtatás.

Ha bármelyikünk így tett volna, a nemzetközi médiavisszhangot is aligha kerültük volna el.”

Dömötör Csaba a bejegyzés végén élesen fogalmazott a fegyveres fellépés és a politikai felelősség kérdésében. Mint írta: „Egy dolgot ezzel együtt is köszönünk Ruszin-Szendi úrnak és a Tiszának is: Sikerült megmutatniuk, hogy a plafont leverő hatalmi ambíció mellé mennyi józan belátás társult. Zéró. Jó lett volna, ha a zsírleszívás egy kis felelősségérzet-feltöltéssel is járt volna.”

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)