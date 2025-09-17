Brüsszel tévúton, megyünk tovább a saját, magyar utunkon! – írta a Draghi-jelentés évfordulójára emlékeztetve Orbán Viktor

Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulójára emlékeztetve azt írta, hogy az Európai Központi Bank korábbi elnöke akkor megkongatta a vészharangokat: az EU versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan – hangsúlyozta a miniszterelnök, és úgy fogalmazott: „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”

A kormányfő a Draghi-jelentésre emlékeztetve a közösségi oldalán azt írta:

„Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. ”

„A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb” – fűzte hozzá Orbán Viktor.

Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy szerinte ez sikerülni is fog. Felidézte, hogy a kormány elindította Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját, illetve az Európában egyedülálló, családbarát „adóforradalmat”.

„Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést ”

– ismertette.

„Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!” – zárta egy Mario Draghival készült közös képpel illusztrált bejegyzését Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Mario Draghi (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)