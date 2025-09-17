Brüsszel tévúton, megyünk tovább a saját, magyar utunkon! – írta a Draghi-jelentés évfordulójára emlékeztetve Orbán Viktor

A kormányfő a Draghi-jelentésre emlékeztetve a közösségi oldalán azt írta:
„Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. ”
„A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb” – fűzte hozzá Orbán Viktor.
Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy szerinte ez sikerülni is fog. Felidézte, hogy a kormány elindította Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját, illetve az Európában egyedülálló, családbarát „adóforradalmat”.
„Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést ”
– ismertette.
„Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!” – zárta egy Mario Draghival készült közös képpel illusztrált bejegyzését Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor és Mario Draghi (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)
Újabb nagy eseményre készül Orbán Viktor, már szerdán megkezdődik
Szerdán és csütörtökön tartják Balatonfüreden a kormánypártok kihelyezett frakcióülését, amellyel az őszi parlamenti szezonra készülnek fel – közölte a Magyar Nemzet. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást (bár az elhangzottak rendszerint megjelennek a sajtóban is). A frakcióülésen született döntésekről másnap Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője számol be a közvéleménynek.
