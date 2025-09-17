Műsorújság
Brüsszel tévúton, megyünk tovább a saját, magyar utunkon! – írta a Draghi-jelentés évfordulójára emlékeztetve Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.17. 17:03

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulójára emlékeztetve azt írta, hogy az Európai Központi Bank korábbi elnöke akkor megkongatta a vészharangokat: az EU versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan – hangsúlyozta a miniszterelnök, és úgy fogalmazott: „Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!”

A kormányfő a Draghi-jelentésre emlékeztetve a közösségi oldalán azt írta:

„Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban.

A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb” – fűzte hozzá Orbán Viktor.

Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy szerinte ez sikerülni is fog. Felidézte, hogy a kormány elindította Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját, illetve az Európában egyedülálló, családbarát „adóforradalmat”.

Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést

– ismertette.

Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!” – zárta egy Mario Draghival készült közös képpel illusztrált bejegyzését Orbán Viktor.

Kiemelt kép:  Orbán Viktor és Mario Draghi Fotó: Facebook

