Átadja a kormány a Sorsok Házát az MTK Budapest sportegyesületnek

A kormány elkötelezett a magyar zsidó örökség megóvása és a zsidó közösségek támogatása mellett, ezért úgy döntött, hogy a Sorsok Háza néven ismert, jelenleg kihasználatlan és jórészt üresen álló komplexumot élettel tölti meg. Ennek megvalósítása érdekében 2026 januárjától átadja az ingatlant az MTK Budapest sportegyesületnek és a területen Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja néven egy holokauszt emlékmű, egy oktatási intézmény, egy agóra jellegű közösségi tér és egy közpark létesül – jelentette be Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a szerdai sajtótájékoztatón.

A megvalósítást Bóka János az antiszemitizmus elleni fellépés koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízottként felügyeli. A miniszter hozzátette: a kormány benyújtotta a parlamentnek az ingatlan átadásához szükséges törvényjavaslatot, a vagyonátadás célja pedig az, hogy az MTK a kormánynak korábban benyújtott koncepciót véglegesítse és hajtsa végre. A miniszter bejelentette, hogy ennek érdekében az MTK-val együttműködve egy védnöki testület létrehozását tervezi, amelyben a zsidó közösségek, civil szervezetek és szakmai testületek képviselői, valamint szakértők kapnak helyet, és ők nyújtanak majd iránymutatást és szakmai véleményt a megvalósításhoz.

Bóka János kiemelte: a cél, hogy a projekthez minél szélesebb társadalmi támogatást találjanak.

Köszönetet mondott az MTK-nak, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében a projekt mellé állt, és bízik benne, hogy a kormány a Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja megvalósításával a sokszínű zsidó életet még hatékonyabban tudja segíteni, és ezáltal hidakat tud építeni személyek és közösségek felé. Egyúttal közölte, a kormány szándéka, hogy az MTK-nak megadja a támogatást az állagmegóváshoz és a projekt megvalósításához, amely a tervek szerint a következő év elején kezdődik meg.

Deutsch Tamás, a magyar sportnak 33 olimpiai bajnoki címet szerző MTK Budapest elnöke ismertette a klub koncepcióját. Eszerint a területen felállítanak egy holokauszt-emlékművet a vészkorszak gyermekáldozatainak emlékére. Emellett itt lesz az MTK Múzeum és 2026 szeptemberétől itt fog működni az MTK által alapított Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és

Technikum köznevelési intézmény, amely a magyarországi zsidó származású, tehetséges gyermekek sportolását lesz hivatott segíteni, és ahol az oktatást szervezik majd a sporttevékenység köré, nem pedig fordítva.

A tervek szerint létrehoznak egy nyitott közösségi teret az MTK-család, és minden egyéb érdeklődő, zsidók és nem zsidók számára, amely időszaki kiállításokkal, fórumokkal és egyéb programokkal szervesen kapcsolódik majd a főváros, valamint a zsidó közösségek kulturális életéhez. Lesz itt kávézó, különféle vendéglátó intézmények és kóserpiac is. A Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia közötti két ingatlant is megkapja az MTK, az egykori Kőbányai úti piac területén pedig Deutsch Tamás ígérete szerint egy Városliget színvonalú hatalmas közparkot létesítenek. A MTK elnöke úgy gondolja, hogy a beruházás városfejlesztési, kulturális, oktatási és közösségépítési szempontból is jelentős lesz, és egyúttal növeli a főváros zöldterületeinek számát.

