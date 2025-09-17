Átadja a kormány a Sorsok Házát az MTK Budapest sportegyesületnek

A megvalósítást Bóka János az antiszemitizmus elleni fellépés koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízottként felügyeli. A miniszter hozzátette: a kormány benyújtotta a parlamentnek az ingatlan átadásához szükséges törvényjavaslatot, a vagyonátadás célja pedig az, hogy az MTK a kormánynak korábban benyújtott koncepciót véglegesítse és hajtsa végre. A miniszter bejelentette, hogy ennek érdekében az MTK-val együttműködve egy védnöki testület létrehozását tervezi, amelyben a zsidó közösségek, civil szervezetek és szakmai testületek képviselői, valamint szakértők kapnak helyet, és ők nyújtanak majd iránymutatást és szakmai véleményt a megvalósításhoz.
Bóka János kiemelte: a cél, hogy a projekthez minél szélesebb társadalmi támogatást találjanak.
Köszönetet mondott az MTK-nak, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében a projekt mellé állt, és bízik benne, hogy a kormány a Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja megvalósításával a sokszínű zsidó életet még hatékonyabban tudja segíteni, és ezáltal hidakat tud építeni személyek és közösségek felé. Egyúttal közölte, a kormány szándéka, hogy az MTK-nak megadja a támogatást az állagmegóváshoz és a projekt megvalósításához, amely a tervek szerint a következő év elején kezdődik meg.
Deutsch Tamás, a magyar sportnak 33 olimpiai bajnoki címet szerző MTK Budapest elnöke ismertette a klub koncepcióját. Eszerint a területen felállítanak egy holokauszt-emlékművet a vészkorszak gyermekáldozatainak emlékére. Emellett itt lesz az MTK Múzeum és 2026 szeptemberétől itt fog működni az MTK által alapított Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és
Technikum köznevelési intézmény, amely a magyarországi zsidó származású, tehetséges gyermekek sportolását lesz hivatott segíteni, és ahol az oktatást szervezik majd a sporttevékenység köré, nem pedig fordítva.
A tervek szerint létrehoznak egy nyitott közösségi teret az MTK-család, és minden egyéb érdeklődő, zsidók és nem zsidók számára, amely időszaki kiállításokkal, fórumokkal és egyéb programokkal szervesen kapcsolódik majd a főváros, valamint a zsidó közösségek kulturális életéhez. Lesz itt kávézó, különféle vendéglátó intézmények és kóserpiac is. A Brüll Alfréd Ház-Magyar Zsidó Örökség Parkja és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia közötti két ingatlant is megkapja az MTK, az egykori Kőbányai úti piac területén pedig Deutsch Tamás ígérete szerint egy Városliget színvonalú hatalmas közparkot létesítenek. A MTK elnöke úgy gondolja, hogy a beruházás városfejlesztési, kulturális, oktatási és közösségépítési szempontból is jelentős lesz, és egyúttal növeli a főváros zöldterületeinek számát.
