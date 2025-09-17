A BKV-buszok 60 százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre – közölte az államtitkár

A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak 60 százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán. Latorcai Csaba világossá tette, hogy a járművek azért nincsenek karbantartva, mert a főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni.

A BKV-buszok több mint felének állapota kritikus egy vizsgálat szerint

Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, valamint az ajtók és a gumik állapotát.

„A BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely – Tarlós István idejéhez képest a tizedére – 10 milliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget. A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni”

– közölte az államtitkár.

Latorcai Csaba arról is beszélt, hogy a fővárosban – a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében – 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. Mint mondta, a kormányhivatal tovább fogja folytatni az ellenőrzést, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok maguk is jelezhetik a problémákak.

„Ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel”

– szögezte le a politikus.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, hogy Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak.

„A főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok” – mutatott rá az államtitkár. Latorcai Csaba elmondta, a főváros együttműködése megszűnt, amikor a gazdálkodást átvilágító Domokos László közgazdász a budapesti cégekkel kapcsolatban tett föl kérdéseket. Szerinte Karácsony Gergely és munkatársai nem akarják megmondani, hogy a BKV vagy a budapesti közműholding mire és hogyan költ.

„Mire megy el a pénz, ezt szeretnénk látni” ”

– fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: hirado.hu)