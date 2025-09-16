Szórólapon tájékoztat a „Tisza-adóról” a Fidesz – jelentette be Menczer Tamás

Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a „Tisza-adóról” és a lehetséges hatásáról – jelentette be keddi budapesti sajtótájékoztatóján a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás elmondta: tízezer önkéntessel négymillió postaládába juttatják el szórólapjukat, amelyen Tarr Zoltán Tisza-alelnök kijelentéseit idézik, amelyek szerint „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Mindenkinek tudnia kell arról, hogy a Tisza átver, hazudik és lenyúlja a pénzed

– fogalmazott.

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón a két kijelentést elképesztő politikai vallomásként és a Tisza Párt lebukásaként említette. Hozzátette, nyilvánosságra kerültek az ellenzéki párt adóemelési szándékai, azaz hogy a személyi jövedelemadó kulcsát a jelenlegi 15 százalékról 22, illetve 33 százalékra emelnék.

Ez azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forintot vagy efölött keres havonta, csökkenne a havi bevétele, a havi jövedelme. A mi álláspontunk azt, hogy ezt mindenkinek tudnia kell

– jelentette ki Menczer Tamás.

Elmondta, hogy a „Tisza-adó” egy átlagosan kereső kétgyermekes család esetében csaknem hárommillió forint nettó keresetcsökkenést jelentene évente. Ugyanez egy diplomás átlagbért keresőnél mintegy egymillió, egy rendőrnél majdnem 400 ezer, egy autóbuszvezetőnél 254 ezer, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig csaknem 1,3 millió forint.

„Egy rossz döntés, és jön a Tisza-adó” – idézte a szórólap szövegét a politikus. Hangsúlyozta, az is kitudódott, hogy az Európában legalacsonyabb, jelenleg 9 százalékos társaságiadó-kulcsot 25 százalékra emelnék, ez pedig megpecsételné a vállalkozások sorsát, míg az orosz gázról való leválás miatt három és félszeresére emelkedne a lakosági rezsi ára.

Az orosz kőolajról való leválás „ezerforintos benzinárat hozna magával”

– jegyezte meg Menczer Tamás.

Kiemelte: a magyar embereknek kárt okozó tervezett intézkedések pontosan megegyeznek azzal a forgatókönyvvel, elváráslistával, „amit a brüsszeliek évek óta követelnek tőlünk”.

„A szuverén és magyar érdeket védő Orbán-kormány ezeket nem teljesíti, ezeknek ellenáll, de a Tisza Párt végrehajtaná ezeket ”

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón vitatkozott Tarr Zoltán azon kijelentésével is, hogy uniós csatlakozásával Magyarország lemondott szuverenitása egy részéről. A fideszes politikus kijelentette, nem ez történt, hanem „az történt, hogy bizonyos jogköröket közösen gyakorlunk, de semmilyen jogkörről nem mondtunk le”.

Ez egy nagyon súlyos politikai felfogásbeli különbség – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, a Fidesz 4 millió szórólapot visz el a postaládákba címmel az Országházban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)