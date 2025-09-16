Real-PR 93.: Tovább növelte előnyét a Fidesz a biztos szavazók körében

Ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat Magyarországon, hárompárti parlament alakulna, és továbbra is a Fideszre voksolnának a legtöbben – derül ki a Real-PR 93. legújabb felméréséből. A cég nyári közvélemény-kutatása óta a Tisza Párt támogatottsága csökkent, így felmérésük szerint ismét nőtt a különbség kormánypártok és a legerősebb ellenzéki párt között.

Közleményükben kifejtik, hogy a Fidesz a digitális jelenlét fokozásával megerősítette szavazóbázisát és jelenleg a biztos szavazók körében 47 százalékot ér el. Ezzel szemben Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a kívánt eredményt, hiszen pártja, a Tisza párt, erősödés helyett gyengült, és jelenleg 40 százalékos támogatottságot mutat. A Real-PR 93. ezer fő telefonos megkérdezésével, szeptember elején készült felmérése szerint így három párt jutna be az országgyűlésbe: a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom is sikeresen átlépné az 5 százalékos bejutási küszöböt (utóbbi pont 5 százalékkal).

Kép forrása: Real-PR 93.

A kormánypártok (Fidesz–KDNP) már a Real-PR 93. július elején közzétett felmérése alapján is vezették a pártversenyt. Akkor a cég továbbra is 47 százalékos támogatottságról számolt be a Fidesz–KDNP esetén, megelőzve Magyar Péter pártját, amelyre 42 százalékos támogatottságot közöltek. Akkor még azonban azt mérték, hogy a Tisza Párt lenne az egyetlen olyan ellenzéki erő, amely biztosan átlépné a parlamenti bejutási küszöböt.

A debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég biztos szavazóknak azokat a választópolgárokat tekinti, akik egy most vasárnapi választáson biztosan részt vennének, megjelölték választott pártjukat, vagy más válaszaik alapján egyértelműen beazonosítható a pártpreferenciájuk.

A kutatás alapján a Demokratikus Koalíció (4 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) nem kerülnének be az új parlamentbe a biztos szavazók eredményei alapján.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)