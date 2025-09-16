Orbán Viktor: Ha engedik, hogy még kormányozzunk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz

Annak a korszaknak vége van, amikor azt tudtuk mondani, hogy tőlünk nyugatra minden jó, és semmi mást nem kell csinálni, mint lemásolni azt, ami ott történik – jelentette ki a miniszterelnök kedden Szekszárdon, a Sipos Márton sportuszoda átadásán.

Lehet, hogy Magyarországtól nyugatabbra gazdagabbak, mint mi, de nem mondhatjuk már azt, hogy ott minden jobb, mint itt – mondta Orbán Viktor. Oda a biztonság, betörtek a migránsok, párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban, és közben Európa gazdasága a világ más felemelkedő gazdaságaihoz képest folyamatosan teret veszít. Magyarország előtt két lehetőség áll: vagy mi is velük megyünk, vagy a saját magyar utunkat fogjuk járni – hangsúlyozta. Hozzátette, ha Magyarország is arra az útra lép, amelyen tőlünk nyugatabbra járnak, akkor számolnunk kell azzal, hogy Magyarországnak nemcsak a biztonsága és a békéje lesz oda, hanem a lehetősége is annak, hogy ilyen eseményekre jöhessenek össze az emberek, mint a Sipos Márton sportuszoda átadása.

Ha a brüsszeli utat választjuk, az azt jelenti, hogy meg fogják emelni az adókat, és az így begyűjtött pénzt el fogják küldeni Brüsszelbe, Brüsszelből pedig Ukrajnába

– jelezte a miniszterelnök.

Ha ezt az utat választjuk, akkor úgy járunk, ahogy ők jártak. Háború szélén fogunk állni, migránsok fognak kopogtatni az ajtónkon, és mi is annyi adót fogunk fizetni, mint a nyugatiak – mondta a kormányfő. Orbán Viktor arra is emlékeztetett: kedden van a tízéves évfordulója a „röszkei csatának”, amikor megpróbáltak erőszakkal betörni Magyarországra a migránsok.

Ha viszont

„lesz elég bátorságunk, és folytatjuk azt, amit elkezdtünk, akkor maradhatunk a nemzeti kormányzás útján”. Akkor Magyarország a béke szigete marad; nem megy háborúba; nem vállal felelősséget olyan háborúért, amihez semmi köze; nem küldi a pénzét Ukrajnába; nem adja át a jogköreit és nem adja át a szuverenitását sem Brüsszelnek

– jelentette ki.

Orbán Viktor felidézte: ha Magyarország ezeréves történetét egyetlen szóval lehetne leírni, ami a mostani helyzetet is jól kifejezi, az a „mégis”. Úgy fogalmazott: amikor elvesztettük az első, majd a második világháborút, akkor az ellenfeleink úgy döntöttek, úgy húzzák meg Magyarország határait és olyan állapotokat idéznek elő számunkra, amit lehetetlen túlélni. Ha mégis túlélnénk, akkor örökre szegények legyünk és kicsik. Ez a magyar sors, ezt szánták nekünk az első és a második világháború után is, a kommunizmussal nehezítve – mondta. „Mégis mi vagyunk itt. Mi itt vagyunk, itt leszünk” – fogalmazott, és azt mondta:

„Ha engedik, hogy még kormányozzunk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz.”

Kitért arra is, hogy az uszoda építését kilenc évvel ezelőtt határozták el a Modern városok program keretében. Akkor kötöttek megállapodást arról, mi minden épül Szekszárdon, közte az uszoda. A program egy olyan gondolaton nyugodott, amely nem Budapestről akarta megmondani, hogyan költsék el a vidékiek a Budapestről is kapott támogatásokat, hanem hagyták, akarták, sőt provokálták a helyieket, hogy ők mondják el, mire van szükségük. Hozzátette, Lázár János építésügyi miniszter és ő is vidéki, és pontosan tudják, az ország nem csak Budapestből áll. Az uszoda megépítéséről azt mondta, amikor ilyen zűrös ügyek végére pontot tudnak tenni, akkor azt szokták mondani,

„volt, ami volt, lesz, ami lesz, Fidesz”.

Felidézte, hogy a helyiektől a lehető legnagyobb bizalmat kapták, a 2022-es parlamenti választáson annyi szavazatot kaptak Szekszárdon, mint korábban semmikor. Ez óriási támogatás volt – értékelt. Az elvégzett munkának köszönhetően pedig a 2024-es önkormányzati választáson szintén annyi szavazatot kaptak, mint soha korábban – jelezte.

Orbán Viktor felidézte:

2010-ben 15 ezer álláskereső volt Szekszárdon, ma 5 ezernél kevesebb a számuk, és a városban a munkanélküliség aránya 3 százaléka alatti. Ez két dolgot jelent: egyrészt azt, hogy az emberek akarnak dolgozni, másrészt azt, hogy az elmúlt időszakban jöttek létre munkahelyek, ahol lehet dolgozni

– jegyezte meg.

Hozzátette: a Modern városok programban 22 milliárd forint értékű beruházás valósult meg Szekszárdon, tudásközpontra volt 8 milliárd, közműfejlesztésre 3 milliárd, uszodára 7,5 milliárd, ipari parkra 3,5 milliárd forint. A kormány Tolna vármegyéből 37 vállalkozást támogatott a Demján Sándor-programban, 2,5 milliárd forint értékben, míg a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramból jutott a vármegyébe 22 milliárd forint. Jelenleg 11 fejlesztési program fut mintegy 5 milliárd forint értékben, a járásban pedig 270 projekt, beruházás, fejlesztés zajlik 20 milliárd forint támogatással – sorolta.

Mindez azt mutatja, hogy hiába a háború, hiába az infláció, hiába a szankciók, van szufla Szekszárd városában és a kormányban is

– foglalta össze.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a sportuszoda névadója, a Szekszárdon született Sipos Márton tartotta 1922-ben a 100 méteres mellúszás világcsúcsát. Kiemelte: kedden nem csupán egy uszodát adtak át, hanem egy közösség számára egy teret is. A sport valóban közösséget épít, és minden városnak, minden falunak Magyarországon ma leginkább arra van szüksége, hogy az emberek találkozzanak egymással, beszéljenek egymással, megértsék egymást, közösen csináljanak valamit, és a sport kiváló lehetőség erre itt, Szekszárdon is – mutatott rá.

„Szekszárd egy fantasztikus hely: olyan város, amelyet mindenki szeret, köszönet a borászoknak, és akit mindenki tisztel, hála Babitsnak” – mondta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j2) beszédet mond a Sipos Márton Sportuszoda átadó ünnepségén Szekszárdon 2025. szeptember 16-án. Mellette Berlinger Attila polgármester, Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó, Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Lázár János építési és közlekedési miniszter (b-j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)