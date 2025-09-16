Nyilatkozatháború a siralmas állapotú budapesti buszok miatt

Nyilatkozatháború robbant ki Karácsony Gergely főpolgármester és Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője között azt követően, hogy kiderült: a Budapesten közlekedő buszok jelentős része leromlott, balesetveszélyes állapotban van.

Sára Botond fővárosi főispán a tömegközlekedéssel utazók biztonsága érdekében elrendelte egy hónappal ezelőtt, hogy a BKV összes autóbuszának vizsgálják meg a műszaki állapotát. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a fővárosban a nyár derekán sorozatban négy BKV-busz is kigyulladt. A tűzesetek miatt Sára Botond először azt rendelte el, hogy a közlekedési vállalat négy telephelyén található negyven, a mindennapi közlekedésben részt vevő autóbusz szúrópróbaszerű műszaki vizsgálatát végezzék el. A szakemberek által elkészített jelentés a géppark siralmas állapotáról számolt be.

A megvizsgált buszok ötödéről, konkrétan 22 százalékáról ugyanis kiderült, hogy alkalmatlanok az utasok szállítására, ezért rögvest bevonták azok műszaki engedélyét. Azonnali javításra a járművek 28 százalékát kötelezték, további 28 százalék esetében pedig úgy döntöttek a főispán által elrendelt vizsgálatot végző szakemberek, hogy egy hónapon belül műszaki szemlére kell vinni.

A vizsgált járműveknek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Sára Botond a siralmas eredmények miatt egy második vizsgálatot is elrendelt, amely már a BKV által üzemeltetett összes autóbuszra kiterjedt.

A forgalomban lévő 1200 buszból eddig 106-ot vizsgáltak meg, s ezek 60 százalékát vagy azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, vagy egy hónapos határidővel vissza kellett rendelni szemlére. A legjellemzőbb műszaki problémák: a fékrendszer, a gumiabroncsok és a kormánymű meghibásodása, valamint a sebességváltó- és motorolaj szivárgása.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára az adatok ismeretében még azt is kétségbe vonta, hogy a forgalomba engedett BKV-buszokon érdemi karbantartás történik. „Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre” – mondta az eddigi vizsgálatok eredményei alapján. Latorcai Csaba egyértelműsítette: a kormány szükség esetén a kormányhivatalon keresztül kikényszeríti, hogy a fővárosiak a lehető legmagasabb színvonalon vehessék igénybe a budapesti tömegközlekedést. Kijelentette: „Felszólítjuk a főpolgármestert, hogy most már ne bagatellizálja a problémát, hanem garantálja a fővárosi utasok biztonságát.”

Egyúttal azt is Karácsony Gergely szemére vetette, hogy

Tarlós István korábbi főpolgármester idejében évi tízmilliárd forintot költöttek a tömegközlekedés karbantartására, most viszont csak egymilliárd forintot fordítanak erre a célra.

A főpolgármester a közösségi médián keresztül válaszolt, s kifejtette, hogy szerinte a kormányhivatal kampányt folytat a budapesti közösségi közlekedés ellen. Mint írta: a „kormányhivatal folytatja a Fidesz megrendelésére elindított kampányát a budapesti közösségi közlekedés ellen: épp le akarják beszélni az embereket arról, hogy buszra, villamosra szálljanak, s ehhez némi manipulációt, béna AI-képeket és jó adag hazugságot használnak”. A főpolgármester szerint a problémák az öreg buszokkal vannak, a megoldás pedig ezek lecserélésre. Hozzátette: ennek egy előfeltétele van: „A kormány adja vissza Budapest pénzét.”

Karácsony Gergely bejegyzésére Szentkirályi Alexandra reagált. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője szerint akárhogyan is „vagdalkozik” a főpolgármester, semmi nem változtat azon a tényen, hogy azt állították: „A buszok rendben vannak, majd a független vizsgálat bebizonyította, hogy ez hazugság, és a buszok több mint felével baj van.”

Kiemelt kép forrása: BKV Zrt.