Jól haladunk, már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványt – jelentette ki a Facebook-oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Zsigó Róbert közölte: az árréscsökkentéssel megvédik a családokat, az időseket a túlzó és indokolatlan áremelésektől, emellett 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adnak minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Elmondta, hogy ez közel 2,4 millió embert érint, akik közül már több mint egymillióan meg is kapták az élelmiszer-utalványokat, amit kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani.

Jelezte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt, és december 31-ig tudják azokat levásárolni.

Kiemelt kép: Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)