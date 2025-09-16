Zsigó Róbert közölte: az árréscsökkentéssel megvédik a családokat, az időseket a túlzó és indokolatlan áremelésektől, emellett 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adnak minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Elmondta, hogy ez közel 2,4 millió embert érint, akik közül már több mint egymillióan meg is kapták az élelmiszer-utalványokat, amit kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani.
Már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványt!
Közzétette: Zsigó Róbert – 2025. szeptember 16., kedd
Jelezte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt, és december 31-ig tudják azokat levásárolni.
Kiemelt kép: Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)