Magyar fizetések: még csak most jön a java

Rácáfol az elemzői várakozásokra a magyar bérdinamika, amely júliusban némileg lassult, de így is meghaladja a korábbi hónapok növekedési szintjét. Ráadásul a következő hónapokban szinte biztosan gyorsulni fog, az állami szféra béremelései mellett a minimálbér-emelés is könnyen tíz százalék fölé lökheti a bérkiáramlást.

Noha lassult a bérkiáramlás júliusban, továbbra is erőteljes bérdinamika jellemző a magyar gazdaságban, ami egyelőre rácáfol az elemzői várakozásokra – ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentéséből. A nyár közepén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. Ezzel a bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Júniusban még közel 10 százalékos bérnövekedést regisztrált a KSH, ám lehet, hogy hamarosan egy év kitérő után visszatér a két számjegyű tartományba.

„Az év hetedik hónapjában a költségvetési szférában emelkedett gyorsabb ütemben az átlagbér értéke, 10 százalékkal. Sőt, itt a medián kereset is nagyobb mértékben, 12,2 százalékkal nőtt, amely jelzi, hogy az alacsonyabb keresetűek körében volt a nagyobb bérfejlesztés” – értékelte az adatokat a Világgazdaság kérdésére Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központjának vezető elemzője, aki kiemelte, hogy a költségvetési szférához tartozók esetében a bérdinamikát az oktatás és a közigazgatás húzta, mindkét területen két számjegyű bérnövekedést regisztrált a KSH. Az utóbbi ágazat járult hozzá a béremelkedés ütemének gyorsulásához, köszönhetően a 30 ezer fő alatti települések önkormányzati dolgozóit érintő, 15 százalékos, júliusi béremelésnek. Bár a vállalkozások körében júniushoz képest némiképp lassult a béremelkedési ütem, azonban a 8,7 százalékos bővülés ezzel együtt is megfelel a megelőző hónapok átlagának. A mediánbér a vállalkozások esetében is érdemben gyorsabb ütemben, 9,7 százalékkal nőtt, ami ugyancsak azt jelzi, hogy mérséklődhetett a bérolló a gazdaságban.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy

a meglepően erős bérdinamikát a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése csak részben magyarázza. Idén január elsejével a minimálbér 9, míg a szakmunkás minimálbér 7 százalékkal emelkedett, ehhez képest két egymást követő hónapban is ennél magasabb volt a bérnövekedési ütem.

A minimálbér-emelés fontos indikáció a piacnak, ám lehetséges, hogy még sincs közvetlen hatással a fizetések emelkedésére, amiben megjelenhetett a magasan ragadt inflációs várakozás, illetve az elmúlt évek magas inflációjának kompenzációs igénye. Az is valószínű, hogy több szakmában még mindig verseny van a jó szakemberért, ez pedig felfelé húzza a béreket – magyarázta a közgazdász, aki jelezte, hogy júliusban a nettó keresetek jobban nőttek, mint a bruttó fizetések. Ennek oka a családi adókedvezmények növekedése. Még nagyobb az eltérés a bruttó és a nettó között a mediánkereset esetében: a két növekedési ütem itt 9,6, illetve 10,7 százalék, ami azt mutatja, hogy az alacsonyabb keresetűeknél jobban számít a családi adókedvezmény növelése. Arra is felhívta a figyelmet Regős, hogy a nagyon szép átlag mögött igen nagy szórás tapasztalható, van, aki jelentős béremelkedést tapasztalt, és van, akinek alig változott vagy netán még csökkent is a bére. Példaként említette az oktatási ágazatot, ahol 15,5 százalékos volt a növekedés, míg az egészségügyben 2,2 százalék.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kommentárjában kiemelte, hogy önmagában az erős bérkiáramlás szükséges, de nem elégséges feltétele a kiskereskedelem vagy úgy általában a fogyasztás és a gazdaság tartósan dinamikus növekedésének. Júliusban a kiskereskedelmi forgalom negatív meglepetést okozott, miután váratlanul az éves volumen 3 százalékról 1,7 százalékra mérséklődött. A megoldás az ING Bank elmélete szerint a még mindig gyenge fogyasztói bizalomban rejlik, és abban, hogy a háztartások miként élik meg, hogy a korábban akár 20 százalék körüli bérnövekedési ütem mára magas egy számjegyű szintre olvadt – mondta a szakértő, aki szerint ehhez adódik hozzá az infláció. Szerinte az áremelkedési ütem, amely ugyan árrésstopokkal valamelyest kordában tartható, de a lakosság érzékelése szerint így is túlságosan magas.

„Annak ellenére tehát, hogy papíron a keresetek vásárlóereje, vagyis a reálbér júliusban is 4,9 százalékkal bővült éves bázison, a háztartások a többletjövedelmük megszokottnál nagyobb részét takarítják meg. A gyors bérkiáramlás a vagyoni helyzetet javítja, de a reálgazdaság növekedését nem segíti olyan nagy mértékben, mint amit ezek a számok önmagukban sugallnák” – taglalta az ING Bank vezető elemzője.

A következő hónapokban is erőteljes bérkiáramlásra lehet számítani az állami szférában:

előbb a kormánytisztviselők szeptembertől érvényes, 15 százalékos béremelése jön,

majd januártól a pedagógusok,

a vízügyi dolgozók és az

igazságügyi dolgozók körében folytatódnak a bérfejlesztések,

februárban a rendvédelmi dolgozóknak kifizetett fegyverpénz gyorsítja majd érdemben a bérdinamikát.

Virovácz úgy számol, hogy a 2025-ben 8–9 százalék körül lehet az éves átlagbér-növekedés a nemzetgazdaság egészében, vagyis némileg felfelé revideálta az előrejelzését. „Előretekintve lefelé mutató kockázatot jelent, hogy az üzleti bizalmi indexek továbbra is gyengék, sőt újra lefelé vették az irányt, ami együtt járhat a munkaerőköltségek valamilyen módon történő racionalizálásával. Ezzel ellentétben néhány szektor továbbra munkaerőhiánnyal szembesül, elsősorban a zsugorodó munkaerőpiaci kínálat miatt, ami erősíti a bérnyomást” – fejtette ki az ING Bank elemzője, aki szerint a jövő évet illetően a legfontosabb kérdés a minimálbér-megállapodás esetleges revíziója lesz, ugyanis vélhetően a vállalatok túlnyomó többsége szokás szerint ahhoz igazodik majd a bérezési döntéseivel, ez pedig növelheti a piacon tapasztalható most se alacsony feszültséget – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre