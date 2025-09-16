Közel 15 milliárdos támogatásból fejleszthetnek a hazai vállalatok innovatív megoldásokat

Hat hazai nagyvállalat közel 15 milliárd forintnyi támogatásból fejleszthet innovatív megoldásokat egyetemek és kutatóintézetek közreműködésével – közölte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) az MTI-vel. Hétfői tájékoztatásuk szerint a Nagyvállalati fókuszterületi innovációs program keretében meghirdetett pályázat a cégek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét ösztönzi a hazai KFI ökoszisztéma szereplőinek hatékony bevonásával.

A hivatal közleményében ismerteti: bár a 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozások mindössze 15 százaléka nagyvállalat, az innovatív vállalkozások 60 százaléka ebből a körből kerül ki. A nagyvállalatok foglalkoztatják a teljes vállalkozási szektor munkavállalóinak több mint harmadát, és ők adják a teljes hazai kutatás-fejlesztési (K+F) szakemberállomány bő 30 százalékát. A Top 100 nagyvállalattól származik a vállalkozási szektor teljes hazai K+F ráfordításainak 52 százaléka.

Tekintettel a hazai nagyvállalati szektor jelentőségére a hazai innovációban, az NKFI Hivatal tavaly év végén dedikált programot hirdetett meg a nagyvállalatok számára Nagyvállalati fókuszterületi innovációs program néven – emlékeztet a közlemény.

A pályázat a cégek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét ösztönzi a hazai KFI ökoszisztéma szereplőinek hatékony bevonásával: a 6 győztes nagyvállalat ugyanis 10 hazai egyetemmel és 3 kutatóintézettel szoros együttműködésben dolgozik az innovációs projekteken.

A nyertes projektek között a Richter Gedeon Nyrt. pszichiátriai és nőgyógyászati betegségek hatékony gyógyszeres terápiájával, a Mol Nyrt. megújuló-, illetve hulladék-alapú energetikai és vegyipari termékekkel, a 3DHISTECH Kft. korszerű, generatív AI-alapú diagnosztikai és terápiás eljárásokkal, a GE HealthCare Kft. a meddőség elleni küzdelemmel, a Mediso Kft. a diagnosztikát és a terápiát összekapcsoló, úgynevezett teranosztikai termékcsalád létrehozásával, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. pedig a biztonságunkat növelő, a geopolitikai válságokat hatékonyan előrejelezni képes, MI-alapú modell, valamint öntanuló drónfelderítő és -elhárító platform kidolgozásával járul hozzá a társadalmat foglalkoztató problémák kezeléséhez.

A nagyvállalati pályázat önmagában is nagyon lényeges, de nem elhanyagolható az a multiplikátor hatás sem, amivel a nagy cégek által végrehajtott innovációs programok felgyorsíthatják az innovációs lánc más szereplőinek fejlődését, és tovább erősíthetik a teljes ökoszisztéma versenyképességét

– hangsúlyozta az NKFI Hivatal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Nkfih.gov.hu)