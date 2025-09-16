Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben – jelentette ki Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy az egykori honvédségi vezérkari főnök a Tisza Párt egyik rendezvényén fegyvernek látszó tárgyat viselt. A kormányfő azt írta: „Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben.”