Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben – jelentette ki Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
2025.09.16. 16:30

Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy az egykori honvédségi vezérkari főnök a Tisza Párt egyik rendezvényén fegyvernek látszó tárgyat viselt. A kormányfő azt írta: „Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben.”
35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán, arra reagálva, hogy – mint arról a közmédia is beszámolt – Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, a Tisza Párt szakértője, a párt egyik rendezvényén egy fegyvernek látszó tárgyat viselt.

A miniszterelnök posztjában azt a kérdést tette fel:

„Létezik, hogy ilyen megtörténhet?

A kormányfő szerint

„úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént”.

Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!” – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Viktor, aki kommentben a Mandinernek a témában írt beszámolóját is megosztotta.

 

Egykori helyettese árulta el, milyen ember is valójában Ruszin-Szendi Romulusz

Pintér Ferenc a HírKlikk adásának vendége volt, ahol újabb botrányos részleteket osztott meg Ruszin-Szendi Romuluszról. A biztonságpolitikai szakértő jól ismerte a Tisza Párt honvédelemért felelős szakpolitikusát, és szerinte már az is elkeserítő volt, hogy egyáltalán vezérkari főnök lehetett.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: hirado.hu)

kormányTisza Párt Orbán ViktorRuszin-Szendi Romulusz Facebook

