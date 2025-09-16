Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben – jelentette ki Orbán Viktor

35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán, arra reagálva, hogy – mint arról a közmédia is beszámolt – Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, a Tisza Párt szakértője, a párt egyik rendezvényén egy fegyvernek látszó tárgyat viselt.
A miniszterelnök posztjában azt a kérdést tette fel:
„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? ”
A kormányfő szerint
„úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént”.
„Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!” – hangsúlyozta bejegyzésében Orbán Viktor, aki kommentben a Mandinernek a témában írt beszámolóját is megosztotta.
Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: hirado.hu)