Érkezik a hidegfront: kettészakad az ország időjárása

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható.

Szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol – nagyobb eséllyel keleten – zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk.

Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Reggelre nagyrészt kiderül az ég, de helyenként – főként a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon – pára, köd is képződhet. A csapadéktevékenység legkésőbb hajnalra a déli megyékben is megszűnik. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk maradhat, amit néhol erős lökés is kísérhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 16 fok között várható, de a szélárnyékos nyugati és északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.