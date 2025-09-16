Elismerte Magyar Péter, hogy fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál a tiszás fórumon

„Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver”
– jelentette ki Ruszin-Szendi Romuluszról Magyar Péter egy lakossági fórumon.
A Tisza Párt elnöke ezzel hosszas találgatások végére tett pontot, ugyanis – ahogy mi is megírtuk – az M1 hétfő esti Híradójában volt látható az az összeállítás, amelyben látszik, hogy fegyvernek látszó tárgyat viselt egy tiszás fórumon a volt vezérkari főnök.
„35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a hírre reagálva.
„Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!”
– hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke- MTI/Hegedüs Róbert