Elismerte Magyar Péter, hogy fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál a tiszás fórumon

Elismerte a közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz, hogy fegyver volt nála a tiszás fórumon. Nem sokkal később Magyar Péter is beismerte, hogy a Tisza tanácsadójánál fegyver volt - hangzott el kedd este az M1 Híradójában.

„Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver”

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romuluszról Magyar Péter egy lakossági fórumon.

A Tisza Párt elnöke ezzel hosszas találgatások végére tett pontot, ugyanis – ahogy mi is megírtuk – az M1 hétfő esti Híradójában volt látható az az összeállítás, amelyben látszik, hogy fegyvernek látszó tárgyat viselt egy tiszás fórumon a volt vezérkari főnök.

„35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a hírre reagálva.

„Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!”

– hangsúlyozta bejegyzésében a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke- MTI/Hegedüs Róbert