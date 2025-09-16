Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet – hangsúlyozta Orbán Balázs

Orbán Balázs bejegyzésében felidézte a 10 évvel ezelőtti röszkei eseményeket, amikor – értékelése szerint – valami végképp megváltozott.
„Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük ”
– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy ezzel szemben „Európa liberális vezetése kétszeresen is elbukott a válságkezelés során”, mert „azt üzente migránsok millióinak, hogy nem is akarja megállítani őket, jöjjenek nyugodtan”, illetve azt, hogy „ha le akarnak telepedni, nem kell európaivá válniuk, majd Európa válik olyanná, amilyenné ők szeretnék.”
Kapcsolódó tartalom
Orbán Balázs kiemelte:
„ennek következménye, hogy Európa most összemérhetetlenül rosszabb helyzetben van, mint tíz évvel ezelőtt. Az európai határokat ostromló külső fenyegetés mára a nyugati társadalmakat belülről zilálja szét: párhuzamos társadalmak, mindennapos utcai erőszak, migráns hátterű bűnbandák, terrorveszély és napról napra növekvő társadalmi feszültség. ”
„Európa ma a migráció következtében kevésbé erős, kevésbé összetartó, kevésbé biztonságos és – mivel a Nyugat lemondott az alapvető kulturális értékeiről – kevésbé európai” – tette hozzá.
A politikai igazgató úgy fogalmazott: a fenyegetés nem tűnt el – épp ellenkezőleg, nagyobb, mint valaha. A múlt sikereiből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált. Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül, valamint továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.
„A migránsbarát politika kikényszerítéséhez rendre meg is találják a magyarországi szövetségeseiket – most sincs ez másként”
– hangsúlyozta.
Orbán Balázs posztjában emlékeztetett:
„a kormány az elmúlt tíz évben sikeresen védte meg Magyarországot, de ez nem elegendő, ugyanis – mint írta – az elkövetkezendő tíz év arról fog szólni, hogy továbbra is mi hozhatjuk-e meg a döntést arról, hogy kivel akarunk együtt élni, vagy Brüsszel mondja meg nekünk. ”
„Elég egyetlen rossz döntés!” – hangsúlyozta Facebook-oldalán a kormánypárti politikus.
Orbán Viktor a röszkei ostrom 10. évfordulóján: A haza nem eladó, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya
„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat” – emlékezett vissza Orbán Viktor a közösségi oldalán a közel tíz éve, 2015. szeptember 16-án történt röszkei migránsostromra. A miniszterelnök értékelte, milyen különbségek vannak a határait megvédő és a migránsokat ellenőrizetlenül beengedő országok közbiztonsága között, majd megígérte: ahogy eddig, úgy ezután is megőrzi a migránsmentes Magyarországot.
„Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – írta a miniszterelnök, majd összehasonlította, mi történt az elmúlt 10 évben a határait megvédő Magyarországon, és a migránsokat ellenőrizetlenül beengedő nyugat-európai országokban.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A 2015-ös röszkei migránstámadás (Fotó: facebook.com/orbanbalazsandras)