Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet – hangsúlyozta Orbán Balázs

Az elmúlt tíz év migrációs nyomása csak a kezdet ahhoz képest, ami az elkövetkezendő tíz évben fog történni Európában – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kedden.

Orbán Balázs bejegyzésében felidézte a 10 évvel ezelőtti röszkei eseményeket, amikor – értékelése szerint – valami végképp megváltozott.

„Magyarország határait elérte a 21. század egyik, ha nem a legnagyobb civilizációs kihívása, a migrációs válság. Erő, lélekjelenlét és bátorság kellett ahhoz, hogy ne sodorjon el bennünket. Felvettük a kesztyűt, és megállítottuk a migránsáradatot. Helyesen tettük ”

– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy ezzel szemben „Európa liberális vezetése kétszeresen is elbukott a válságkezelés során”, mert „azt üzente migránsok millióinak, hogy nem is akarja megállítani őket, jöjjenek nyugodtan”, illetve azt, hogy „ha le akarnak telepedni, nem kell európaivá válniuk, majd Európa válik olyanná, amilyenné ők szeretnék.”

Orbán Balázs kiemelte:

„ennek következménye, hogy Európa most összemérhetetlenül rosszabb helyzetben van, mint tíz évvel ezelőtt. Az európai határokat ostromló külső fenyegetés mára a nyugati társadalmakat belülről zilálja szét: párhuzamos társadalmak, mindennapos utcai erőszak, migráns hátterű bűnbandák, terrorveszély és napról napra növekvő társadalmi feszültség. ”

„Európa ma a migráció következtében kevésbé erős, kevésbé összetartó, kevésbé biztonságos és – mivel a Nyugat lemondott az alapvető kulturális értékeiről – kevésbé európai” – tette hozzá.

A politikai igazgató úgy fogalmazott: a fenyegetés nem tűnt el – épp ellenkezőleg, nagyobb, mint valaha. A múlt sikereiből nem következik, hogy a biztonságunk a jövőben is garantált. Brüsszel továbbra is beengedné és szétosztaná a migránsokat Európán belül, valamint továbbra is bünteti Magyarországot azért, mert ellenáll.

„A migránsbarát politika kikényszerítéséhez rendre meg is találják a magyarországi szövetségeseiket – most sincs ez másként”

– hangsúlyozta.

Orbán Balázs posztjában emlékeztetett:

„a kormány az elmúlt tíz évben sikeresen védte meg Magyarországot, de ez nem elegendő, ugyanis – mint írta – az elkövetkezendő tíz év arról fog szólni, hogy továbbra is mi hozhatjuk-e meg a döntést arról, hogy kivel akarunk együtt élni, vagy Brüsszel mondja meg nekünk. ”

„Elég egyetlen rossz döntés!” – hangsúlyozta Facebook-oldalán a kormánypárti politikus.