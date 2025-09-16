Az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni, figyelmeztet Panyi Miklós

Az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni, az Otthon Start program hatása a budapesti albérletárakra kifejezetten kedvező – olvasható a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának keddi bejegyzésében.

Panyi Miklós a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy minden elemzés alapja a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló adat. A Duna House (DH) elemzése szerint nincs hatása az Otthon Start programnak a budapesti albérletárakra, de az ingatlanközvetítőnek országosan mindössze 715, Budapesten pedig összesen csak 308 kiadó ingatlana van az adatbázisában, vagyis kerületenként átlagosan 13-14. Több kerületben ugyanakkor mindössze egy van, vagy egy se, ezt bárki ellenőrizheti – tette hozzá.

Emellett – olvasható a bejegyzésben – a DH-nál Budapesten elérhető, kiadó ingatlanoknak az átlagos bérleti díja 650 ezer forint körüli, a mediánja 400 ezer forint.

A kínálatban tehát nem az „átlagos” budapesti albérlő igényeit kielégítő lakások, hanem nagy és prémiumingatlanok szerepelnek.

Baj van tehát az adatok mennyiségével és minőségével is, komoly végkövetkeztetéseket alapozni erre nem lehet – fogalmazott Panyi Miklós.

Hozzátette:

ez egy picit olyan, mintha egy közvélemény-kutató úgy mérne pártpolitikai viszonyokat, hogy mindösszesen 13-14 nagyon jól kereső személy véleményére alapozna. Ilyen mérések komoly helyeken nem véletlenül nem készülnek. A valóság az, hogy több éve tartó trendet megtörve az albérletárak emelkedése augusztusban mérséklődött, több fővárosi kerületben és nagyvárosban csökkent is.

Ezt több piaci szereplő megerősítette az elmúlt hetekben, közte az is, amely országosan nem 700, hanem csaknem 20 ezer kiadói ingatlanhirdetéssel rendelkezik. Érdemes tehát egy-egy megjelent elemzés esetében a hangulatkeltés és a szenzációhajhászás helyett a számok mögé benézni és azokból kiindulni – írta az államtitkár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)