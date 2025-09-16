Álrendrendőrt fogtak az igazi zsaruk szombaton a Nyugati térnél – VIDEÓ

Valódi rendőrök füleltek le a kék metró peronján szeptember 13-án, szombaton kora délután egy álzsarut.

A 42 esztendős férfi rendőrségi egyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire nagyon hasonlító BRFK-állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” felirattal, de a jelvénye körül akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett – számolt be az esetről a közösségi médiában a Rendészeti Államtitkárság.

Ez tűnt fel egy a rendőri pályára és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készülő 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte az igazi hatóságiaknak, hogy szerinte valami nagyon nem stimmel.

A rendőrnek látszó, biztonsági őrként dolgozó, a határvadász, illetve rendőr szakma felé kacsingató uniformisbitorlótól elfogása közben azért csak megkérdezték, hogy miért mimikrizte magát hivatalos közegnek.

„Forgattunk a barátnőmnél” – mondta el a férfi, majd azt is elárulta, hogy

a budaörsi lakásban zajló filmfelvétel után magán hagyta a jelmezt,

és abban szándékozott hazautazni a Békés vármegyei Körösladányba.

Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért, azt korábban nyilvánosan nem viselte, és a jövőben sem fogja – mivel azt tőle most elkobozták. Leszólították ugyan a Nyugati téri aluljáróban, mondván, valaki késsel hadonászik, mire annyit mondott: „Mindjárt jönnek a kollégák.”

A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt rövid úton 104 ezer forint bírsággal sújtotta a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysága.

