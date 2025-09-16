Akár börtönt is kaphat Ruszin-Szendi Romulusz, ha nincs fegyverviselési engedélye

Mint arról hétfőn hírt adtunk:

fegyvernek tűnő tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Magyar Péter szakértője.

Az M1 hétfő esti híradójában volt látható az összeállítás, amelyben az látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője valamit viselt az övén, ahol egy tárgy éles kontúrja rajzolódott ki.

A Mandiner tette fel ezzel kapcsolatban kérdéseket a HM-nek, amely válaszában világossá tette, hogy

Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra, mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. Hozzátették: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos,

az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.

Ugyanebben az ügyben lőfegyverrel való visszaélés bűntett gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál Tényi István – tudta meg a Magyar Nemzet, amely a fentieket kiegészíti azzal, hogy csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására, ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet, például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők. A fegyverviselés külön kategória a birtokláshoz képest: ruhán vagy testen, rejtett vagy nyílt módon hordott fegyvert jelent. Civilként önvédelmi fegyvert csak ritkán lehet viselni, nyugdíjazott katonáknak és rendőröknek sem jár automatikusan engedély. Külön kell kérvényezni, és a rendőrség bírálja el.

Ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, az szabálysértés, és adott esetben pénzbüntetést kaphat. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet: engedély esetén sem indokolt, hogy a volt vezérkari főnöknél állandóan legyen lőfegyver. „Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak, valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat, mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség” – közölte a lappal a tábornok.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán – Fotó: M1 Híradó