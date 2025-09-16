A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nincs igazságos béke – jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órájában

A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában – jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban kedden. A miniszterelnök-helyettes világossá tette: Ukrajna esetében realista békére van szükség, nem lehet NATO-tag, mert az a harmadik világháborút jelentené, de biztonsági garanciát kell adni számára.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott: nincs hová hátrálni, bármi történik, a kárpátaljai magyarok támogatását fenntartják és a jövedelemkiegészítést a magyar élet megmaradásához biztosítják.

A kárpátaljai magyarság egyetlen legitim képviselője a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), és akárhogy mesterkednek Ukrajnában, soha nem ismerik el, hogy álmagyar szervezetekkel váltsák ki KMKSZ-t – rögzítette.

Ukrajna esetében realista békére van szükség, nem lehet NATO-tag, mert az a harmadik világháborút jelentené, de biztonsági garanciát kell adni számára

– hangsúlyozta.

Kijelentette: a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni.

A hazai belpolitikai helyzetet értékelve a Tisza Pártról szólva rámutatott: nincs szellemi tartalma, ideológiája, valójában szakemberek sincsenek, Magyar Péternél csak a vákuum van, egyetlen dolog, a nyers, prímér gyűlölet Orbán Viktor és kormánya ellen. A Tisza Pártot önmagában pénzszerzésre találták ki az alapítói, akiktől átvette Magyar Péter. Attól, aki a saját feleségét lehallgatja, mit várhatnak a szavazói? – tette fel a kérdést.

Semjén Zsolt azt mondta , arra számít, hogy megnyerik a választást.

„Jól vagyunk, erősek vagyunk, egyben vagyunk”, az olló nyílik – összegzett, kiemelve: ereje teljében van az Orbán-kormány, olyan innovációkat valósít meg, amiknek nincs párja a világon.

A miniszterelnök-helyettes szerint önleleplező amit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mond arról, hogy mondjunk le a szuverenitás egy részéről. Nagy különbség, hogy közösen gyakoroljuk a szuverenitásunkat más államokkal a saját döntésünk alapján vagy lemondunk a szuverenitásunk egy részéről. Amennyiben a Tisza kormányra kerülne, azonnal le kellene válni az orosz kőolajról, ami a rezsicsökkentés végét jelentené, mert pénzügyileg tovább nem lenne fenntartható – hívta fel a figyelmet. Elvárás lenne továbbá Ukrajna feltétel nélküli támogatása és a migránspaktum elfogadása, a migránsok beengedése; klasszikus bábkormány lenne egy nemzeti kormánnyal szemben.

A miniszterelnök-helyettes a 10 évvel ezelőtti röszkei ostromról azt mondta: tipikus példája, annak, amikor a történelem igazolta Orbán Viktort. Aki egyszer elrontotta, nem tudja többet reparálni, ha bejön 100–200 ezer muszlim Magyarországra, soha többet megszabadulni nem fogunk tőlük. Mi még küzdhetünk azért, hogy magyar életet élhessünk Magyarországon, de például a franciák már „elvesztek”.

Úgy látta, a baloldal részéről van egy átgondolt stratégia, azért a muszlim integrációt „engedték”, mert a baloldal eldöntötte, hogy a keresztény civilizációt és ezzel együtt a nemzetek Európáját felszámolja. Ennek azonban rettenetes következménye van, a saját életfeltételeiket is tönkre tették – mutatott rá, megjegyezve: muszlim kultúrkörben biztos, hogy nem lehet Pride-ot tartani.

Ha a Tisza Párt elfogadja a migrációs paktumot, mert az Európai Néppártban ez elvárás, akkor mindannyian veszélyben leszünk.

A svéd miniszterelnök reagálását Orbán Viktor migrációról szóló szavaira úgy értékelte, hogy azért foglalkozott vele, mert amit mondott, olyan, mint amikor egy ideget tűvel megszúrnak, annyira igaz. Azon kellene elgondolkodniuk, hogy az individualista világszemlélet oda vezetett, hogy nem születik elég gyerek Svédországban és a svédek előbb-utóbb kisebbségben lesznek. Semjén Zsolt szerint Svédország már kevert népességű ország, az a svéd élet, ami 20–30 éve volt, nem fog visszajönni, de nem mindegy, valami marad-e belőle.

Karitáció a migránsok, az emberek felé a szülőföldjükön, de önvédelem a migrációval szemben – foglalta össze, kiemelve: Magyarország sokkal nagyobb segítséget nyújt a Hungary Helpsen és az üldözött keresztényeket segítő államtitkárságon keresztül, mint a jóval jobb helyzetben lévő nyugati országok.

Azzal nem segítenek, ha bátorítják a migránsokat, majd előbb-utóbb beengedik őket. Értékelése szerint nem csak a befogadó, hanem a kibocsátó országokat tönkre teszi a migráció, amely rossz, természetellenes, és arra kell törekedni, hogy mindenki a saját földjén élhessen emberi életet. A magyar politikusoknak a saját nemzetük és a saját hazájuk képviselete a kötelességük és mindenkinek „az állapotbeli kötelességét kell teljesítenie”

– hangsúlyozta.

Semjén Zsolt kérdésre kitért arra is: a magyar kormány senkinek nem ad életvezetési tanácsot, a magánéletében mindenki azt csinál, amit akar, de ne hívják házasságnak, mert az egy megszentelt fogalom, a gyerekeknek az egészséges fejlődéshez való joga a legerősebb jog és nem lehet közbotrányt okozni. Nem tudnak engedni a transz, azaz a nemátalakítás kérdésében sem, a kromoszóma a fogantatás után eldől, ami nem megváltoztatható, nincs harmadik nem.

Rettenetesen sok szenvedést okoz, amikor valaki egy ilyen műtéttel tönkre teszi magát és lényegében nincs utána visszaút – fejtette ki. Rámutatott: a Pride kapcsán elfogadhatatlan az erőszak, az államnak kötelessége meg védenie őket, de nekik el kell fogadniuk, hogy nem helyes megbotránkoztatni a társadalomnak azt a nagy többségét, aki nem tartozik ebbe a körbe.

A Harcosok órája című műsor legfrissebb, keddi adása a legnagyobb videómegosztó portálon is elérhető:

Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)