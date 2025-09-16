A migráció veszélyeire felhívó kampányt indít az Alapjogokért Központ – jelentette be Szánthó Miklós kedden Röszkén. A központ főigazgatója a migrációt gyorsan ölő méregként jellemezte és elmondta, Magyarország ma biztonságos hely, de ezt nem vehetjük magától értetődő, természetes adottságnak.

Szánthó Miklós a „röszkei csata” tizedik évfordulója alkalmából a határt védő két kerítés között rendezett sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a migráció gyorsan ölő méreg, ezért annak kapcsán csak egyszer: jól vagy rosszul lehet dönteni. Hozzátette: Nyugat-Európa rosszul döntött, és elesett.

A főigazgató azt mondta,

Magyarország ma biztonságos hely, de ezt nem vehetjük magától értetődő, természetes adottságnak.

Ezért az Alapjogokért Központ kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet: „elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóországgá válunk” – közölte.

Szánthó Miklós fölidézte, tíz évvel ezelőtt, 2015 őszén a „Willkommenskultur” és a „Wir schaffen das” hívó szavára vandál hordák támadták meg a határt Röszkénél, és migránsok százezrei árasztották el Budapestet.

Magyarország megvédte és azóta is megvédi határait, kerítést emelt, megalkotta a legszigorúbb migrációs szabályokat – mondta, hozzátéve: Brüsszel akkor és ott végérvényesen eldöntötte, hogy megbuktatja a jobboldalt Magyarországon.

Csak azért, mert védjük határainkat és nem engedünk be egy illegális bevándorlót sem, Brüsszel napi egymillió euróra bírságolja Magyarországot – közölte a főigazgató, nyilvánvaló zsarolásnak nevezve ezt, és kifejtette, „megéri ellenállni, mert Magyarország megmaradt egy biztonságos magyar országnak”.

2015 után a klímahisztéria, a pandémia és az ukrajnai háború elnyomta a migrációs válság zaját, de a probléma még itt van velünk. Nyugat-Európát pár évtized alatt ellepték a bevándorlók, és velük együtt beköltözött az utcai fosztogatás, a terror és a bűnözés. Az antiszemitizmus, a no-go zónák, a szexuális erőszak a migráció miatt a nagyvárosi élet részévé vált Londonban, Párizsban, Berlinben vagy éppen Stockholmban – mondta Szánthó Miklós.

Tíz éve Röszkénél láthattuk, amikor a migráció megmutatta valódi, erőszakos arcát. Mi akkor nemet mondtunk, és…

A főigazgató szavai szerint „az új, kevert népességű társadalom nem Európa jövője, hanem a veszte”. Hozzátette: csak az utóbbi évek ismert terrorakcióiban több mint ezren vesztették életüket.

Franciaországban, Németországban, Spanyolországban vagy Svédországban, de Ausztriában is bőven 10 százalék felett van az ott élő, de még csak nem is EU-s országban születettek aránya – tudatta.

A migrációt sorskérdésnek nevező főigazgató hangsúlyozta, az a biztonság, ami ma a hétköznapokat jellemzi Magyarországon, nem magától értetődő, nem természetes adottság – elég egy rossz választást hozni, ahogy tették azt nyugaton is, „és minden egész eltörik”.

Szánthó Miklós szerint a határvédelem többdimenziós küzdelem: meg kell küzdeni magával a migrációval, az azt szervező bűnözői és NGO-hálózatokkal, a migrációra megoldásként tekintő, ezért azt ösztönző brüsszeli elittel, valamint annak magyarországi kiszolgálóival.

Migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, „utána kampó”

– fogalmazott a főigazgató. Közölte, az Alapjogokért Központ kampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország a béke és biztonság szigete Európában, de ez nem lesz mindig így, ha rosszul választunk.

Apáti Bence, a Megafon influenszere és a kampány véleményvezére emlékeztetett arra, 2015-ben sok hazugság hangzott el arról, hogy a határhoz Szíriából, Aleppóból, Damaszkuszból diplomások érkeznek, akik dolgozni akarnak.

Tíz éve, amikor Röszkénél megtámadták Magyarországot, „nem láttunk gyerekeket, asszonyokat, csak katonakorú, harcedzett férfiakat, akik harcoltak” – mondta.

Hangsúlyozta, a statisztikák szerint a Nyugat-Európába beengedett több millió ember nem szeretne integrálódni, de dolgozni sem, sok esetben bűnözésből élnek.

Magyarországon béke van, biztonság, ezért keményen kellett harcolni a rendfenntartóknak – mondta Apáti Bence.

A sajtótájékoztatón bemutatták az Alapjogokért Központ kampányfilmjét, és a rosszvalasztas.hu tájékoztató honlapot.

Kiemelt kép: facebook.com/alapjogokert