Üdvözli a kormány bankok és a biztosítók megállapodását a nehéz helyzetbe került családok érdekében

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kezdeményezésére létrejött megállapodás alapján hétfőn elindult a méltányossági alap, amelyből az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok Babaváró kölcsönének visszafizetése történik – tudatta a tárca hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a KIM a társadalmi felelősségvállalás jegyében kezdeményezte, hogy a pénzügyi szektor képviselői anyagilag járuljanak hozzá egy olyan megoldás megvalósításához, amely az önhibájukon kívül váratlan és nehéz élethelyzetbe került családokat segítve méltányossági alapon lehetővé teszi a Babaváró kölcsöntartozások elengedését.

A Magyar Bankszövetség, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megállapodása alapján létrejött 600 millió forintos méltányossági alapot a Máltai Szeretetszolgálat kezeli, így az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését.

A méltányossági alappal azok a családok kaphatnak jelentős segítséget, akik a kölcsön felvételét követően a szülő halála vagy teljes rokkantsága miatt kerültek nehéz élethelyzetbe.

A részletekről a Máltai Szeretetszolgálat honlapján minden információ megtalálható – írták.

Közölték: a kormány a jövőben is következetesen a családok mellett áll, ellentétben az ellenzéki pártokkal. „A baloldal 2010 előtti családellenes kormányzása devizahitelekbe hajszolta a magyar családokat, ellenzékben pedig nem szavazták meg a legtöbb, a magyar családokat segítő intézkedést. A Tisza Párt kiszivárgott tervei egyértelművé tették, hogy Brüsszel kedvenc magyar pártja a bukott baloldali politikát akarja folytatni. Az adóemelések, a családtámogatások tervezett felülvizsgálata, a rezsicsökkentés megszüntetése és a többi brüsszeli elvárás teljesítése újra tönkretenné a magyar családokat” – fogalmazott a tárca.

Kapcsolódó tartalom Már kérvényezhető az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családoknak a babaváró kölcsön végtörlesztése A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folytatja le.

Kiemelték: „a baloldallal ellentétben a kormányra a jövőben is számíthat minden magyar család. Arra kérjük az ellenzéki pártokat, hogy a nehéz élethelyzetbe került családok tragédiáiból a választások közeledtével se próbáljanak politikai tőkét kovácsolni.”

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központban tartott sajtótájékoztatón 2025. augusztus 28-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)