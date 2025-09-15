Századvég: A magyarok többsége elutasítja a Tisza-csomagot

Kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza Párt súlyos megszorításokba kezdene. A párt megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat. A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják – derül ki a Századvég felméréséből.

Hétről hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek szerint a Tisza Párt bizonyos gazdasági intézkedések bevezetését tervezi, ugyanakkor azokat a választásokig titokban szeretné tartani. A párt alelnöke egy etyeki rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy az adóemelésekről nem célszerű beszélni, mert az a választási eredményekre is hatással lehet. Tarr Zoltán szerint a sorrend az, hogy „először választást kell nyerni, utána lehet végrehajtani a terveket”. Egy másik kampányeseményen Surányi György azt jelezte, hogy a rezsicsökkentési program felülvizsgálatát egyelőre nem javasolja, mert az „meleg dolog”, de a választás után ez újra napirendre kerülhet.

A Tisza Párt a tervezett gazdasági intézkedéseit igyekszik a választásokig titokban tartani, mivel azok jelentősen ronthatnák a magyar háztartások helyzetét. A kiszivárgott dokumentumok és szakértői nyilatkozatok szerint a párt többkulcsos adórendszer bevezetésére készül: a jelenlegi 15 százalékos adókulcs csak havi bruttó 416 ezer forintig maradna meg, efelett pedig 22, illetve 33 százalékos kulcs lépne életbe. A változtatás következtében a munkavállalók mintegy háromnegyede rosszul járna, köztük az átlagkereset alatti jövedelműek többsége is. Emellett a Tisza Párt tervei érintenék az adókedvezményeket is: megszűnne legalább egymillió család, valamint több százezer édesanya és fiatal kedvezménye.

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében azt jelezte, hogy Magyarország leválasztását tervezi az orosz energiahordozóktól. Ez az intézkedés rövid távon az ellátásbiztonságot és a hazai energiaárakat jelentősen befolyásolhatja: az elemzések szerint a lakossági áram- és gázszámlák akár három és félszeresére emelkedhetnek, ami egy átlagos háztartás számára évi mintegy 510 ezer forintos többletkiadást jelentene. Ezen felül az üzemanyagárak is ezer forint fölé emelkedhetnek.

A magyarok többsége nemet mond a Tisza-csomagra

A felnőtt lakosság többsége a Tisza-csomag valamennyi vizsgált eleméről rossz véleménnyel van

A Századvég felmérése szerint a párt többkulcsos adótervével, valamint a családi adókedvezmények megszüntetésével tíz válaszadóból hét nem ért egyet. Az édesanyáknak és fiataloknak járó kedvezmények kivezetését a lakosság 65–68 százaléka nem támogatja. Az orosz energiahordozók tiltását is a megkérdezettek kétharmada ellenzi.

A Századvég megfogalmazása szerint az eredmények visszaigazolják Tarr Zoltán félelmét: a Tisza-csomag népszerűsége alacsony, és a párt terveinek titokban tartása, valamint a kommunikációs stratégiák az átlagos választópolgárok számára nehezen átláthatóvá teszik a várható gazdasági és társadalmi hatásokat.

Forrás: Századvég

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)