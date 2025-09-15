Orbán Viktor a röszkei ostrom 10. évfordulóján: A haza nem eladó, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya

„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat” – emlékezett vissza Orbán Viktor a közösségi oldalán a közel tíz éve, 2015. szeptember 16-án történt röszkei migránsostromra. A miniszterelnök értékelte, milyen különbségek vannak a határait megvédő és a migránsokat ellenőrizetlenül beengedő országok közbiztonsága között, majd megígérte: ahogy eddig, úgy ezután is megőrzi a migránsmentes Magyarországot.

„Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – írta a miniszterelnök, majd összehasonlította, mi történt az elmúlt 10 évben a határait megvédő Magyarországon, és a migránsokat ellenőrizetlenül beengedő nyugat-európai országokban.

„Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak”

– fogalmazott.

Ezt követően London példáját emelte ki, ahol a szerdán százezren tüntettek a migráció ellen. „A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat” – hangsúlyozta.

„Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla”

– jelentette ki.

„Egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel. A brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik. Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap” – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan magyar pártok is, amelyek engednének az előbb említett zsarolásnak. „A Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot. Ezt nyíltan be is vallják. Szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak. Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot” – írta a miniszterelnök, aki szerint ezt nem lehet megtenni, mert mint kijelentette:

„a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya”.

„A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!” – zárta gondolatait.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)