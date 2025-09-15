Nyugat-Európa elesett, Magyarország viszont biztonságos – jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója

Szánthó Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne, ha napi egymillió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a háza elé.
Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát – tette hozzá.
„Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely. Holnap, szeptember 16-án, a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt”
– fogalmazott a főigazgató.
Kiemelt kép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond az Alapjogokért Központ és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Central European Summit című nemzetközi konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. április 15-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)