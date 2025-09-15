Nem tud megbízható szakembert hívni a magyarok harmada otthoni műszaki probléma esetén

Ezt közölte reprezentatív kutatása alapján a Europ Assistance hétfőn az MTI-vel.

A kutatásban a válaszadók fele számolt be arról, hogy nem fordult még elő olyan azonnali segítségnyújtást igénylő otthoni káresemény, ahol szakemberre lett volna szükség. Amikor viszont mégis megtörténik a baj, sokan nehézségekbe ütköznek. Ugyanis a magyarok csupán ötödének van minden otthoni szerelésre, műszaki probléma elhárítására bejáratott, megbízható mesterembere. A közlemény szerint több esetben ütköztek akadályba azok, akiknél már előfordult valamilyen segítségnyújtási igény az otthonukban. Tízből öt magyar nehézségként jelölte meg a szolgáltatások áraival, esetleges sürgősségi felárakkal és a tényleges kiérkezés gyorsaságával összefüggő problémákat.

Sok esetben a rossz minőségben elvégzett munka is gondot okoz. Az otthonukban segítségre szorulók közül tízből öten tapasztaltak a szakipari mesterek részéről legalább néhányszor gyenge minőségű munkát. Az érintettek 8 százalékával rendszeresen előfordul, hogy a kihívott szakember nem megfelelő munkát végez.

A közlemény idézte Timár Gábor Szabolcsot, az Europ Assistance operációs vezetőjét, aki ismertette: a lakosság csaknem 56 százaléka kockázatosnak tartja, ha valaki lakásbiztosítás nélkül él, és a többség hasznosnak ítéli meg az otthoni asszisztencia szolgáltatásokat. Ennek ellenére jelenleg a válaszadók mindössze 22 százaléka rendelkezik ilyen jellegű védelemmel.

Arra is kitért, hogy a megkérdezettek szerint a legvonzóbb otthoni asszisztencia szolgáltatás a társaságuknál is elérhető 0-24 órában hívható segítség, a garantált, ellenőrzött szakemberek gyors kiküldése és a villanyszerelési vészelhárítás.

Ennek jelentőségét alátámasztja, hogy

a 18-69 éves magyarok 44 százaléka a zárlattal és a vészhelyzettel járó elektromos problémáktól tart leginkább.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)