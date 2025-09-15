Ködös reggel után napsütéses idővel indul a hét

Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határnál lehet délelőttig zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet – elsősorban a Dunántúlon – élénk lökések kísérhetik.

Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő.

A derült, csapadékmentes időt követően hajnaltól északnyugat felől felhősödés kezdődik, ott már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A délies légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, majd Sopronnál megélénkül az északnyugatira forduló szél. A minimum-hőmérséklet 10 és 16 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos, északkeleti helyeken mérhetünk, míg a Dunántúl egyes – főleg magasabban fekvő – részein enyhébb lehet az idő.

