Keddtől hat vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom

Keddtől hat vármegyében visszavonják a tűzgyújtási tilalmat – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.

A közleményben azt írták: az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően a felszíni holt biomassza átnedvesedett, így csökkent az erdőtűz kialakulásának kockázata.

A Nébih a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével keddtől visszavonja Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a tűzgyújtási tilalmat.

Hozzátették: két vármegyében – Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban – a lehullott eső mennyisége nem volt elegendő a tartós szárazság okozta problémák enyhítésére, így azokban továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom.

A közleményben hangsúlyozták: a tűzgyújtási tilalom feloldása nem a tűzveszély megszűnését jelenti.

A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásból ered,

ezért a Nébih arra figyelmezteti a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, különösen az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.

Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni – tájékoztattak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)