Karácsony Gergelynek a biztonságos közlekedést kell garantálnia, nem a Tisza erőszakos stílusával kell versengenie, jelentette ki Szentkirályi Alexandra

Karácsony Gergely főpolgármesternek nem a Tisza erőszakos stílusával kell versengenie, hanem a biztonságos közlekedést kell garantálnia a budapestieknek – írta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy eddig 109 buszt vizsgált át a kormányhivatal Budapesten, és a számok sokkolóak: mindössze 45-tel nem volt gond. A többi műszaki ellenőrzésre szorul, nem mondható el róluk, hogy veszélytelenül képesek eljuttatni a budapestieket A-ból B-be – írta a politikus, rámutatva: ez az állítás a BKV eddig vizsgált buszainak több mint felére igaz.

„Különösen súlyos ez úgy, hogy a főváros saját vizsgálatai szerint rendben vannak a buszok, most pedig kiderült, hogy nem így van” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, felvetve:

„a szemünkbe hazudott a BKV?”

A főpolgármester reakciójáról azt írta: „agresszív fröcskölődés, arrogáns mutogatás, beszólogatás, ferdítés” – semmi, ami az utasok megnyugtatásáról vagy a felelősség vállalásáról szólna.

A nyári sorozatos busztüzek óta a fővárosi kormányhivatal átfogó ellenőrzést végez a buszokon, hisz a budapestiek biztonsága az első. „A kérdés az, hogy ha egy városvezetés állítása szerint elvégzi a karbantartási munkákat, akkor mitől félnek ennyire? Miért ilyen idegesek? Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak botrányos állapota? Csupa-csupa súlyos kérdés, amire ezek szerint a városvezetésnek csak a dühöngés a válasza – ezt majd a budapestiek értékelik” – olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzésében.

A politikus hozzászólásban megismételte :

„a BKV szerint az összes busz rendben volt. Majd kiderült, hogy mégsem. Miért hazudnak, amikor a budapestiek biztonságáról van szó?”

Kiemelt kép: Lángoló busz a budapesti V. kerületben (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)