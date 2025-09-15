Felelőtlen ígéreteket tesz Magyar Péter, értékelt az elemző

Nem akar felelőtlen ígéreteket tenni, csak amit be tud tartani – ezt mondta Magyar Péter az egyik balliberális portál (444.hu) podcastjában, majd a legfontosabb intézkedések között említette az uniós források hazahozatalát. Arról már nem beszélt, hogy erre szinte semmi esély. A Kossuth Rádió hétfői, Ütköző című műsorában Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője viszont vázolta a realitásokat.

A költségvetési ciklus vége felé már nem csak az a kérdés, hogy mit lehet, ha valaki valamit haza akar hozni, hanem mi az, ami még megvan. Az valószínűsíthető, hogy nagyon kevés – figyelmeztetett Erdélyi Rezső Krisztián.

Nagyon nagy összegeket költöttek el már ebben a ciklusban is a békekeretnek mondott, valójában fegyverkezési keret kapcsán, amelyek józan ésszel egyszerűen felmérhetetlenek.

Tehát két oldala van ennek a kérdésnek: egyáltalán van-e mit hazahozni, illetve van-e érdemi idő arra, hogy egy ilyen törvénykezési ciklus átmenjen – magyarázta a Nézőpont Intézet elemzője.

