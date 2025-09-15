Fegyvernek látszó tárgyat viselt egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz

Jól láthatóan valamit viselt Ruszin-Szendi Romulusz az oldalán a pulóvere alatt, amikor szólásra emelkedett idén tavasszal egy szeghalmi klubesten. Ahogy fölállt, egy olyan tárgy volt látható az oldalán, amelynek vélhetően a nyele rajzolódott ki a pulóverén. A másik kameraállásból is észrevehető volt, hogy
Ruszin Szendi Romulusz visel valamit az övén. Szemből a tárgy amúgy nem volt látható, azt a Tisza párt honvédelmi szakértője a csípőjén hátrébb tolta.
Később, ahogy a közönséghez beszélt, az egykori tábornok oldalán viselt tárgy éles kontúrja rajzolódott ki.
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán – Fotó: M1 Híradó
„Videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain”
– írta az Origó. A szerző úgy fogalmaz: „A volt tábornok testén egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett.”
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán – Fotó: M1 Híradó