Fegyvernek látszó tárgyat viselt egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz

Az M1 hétfő esti híradójában volt látható az összeállítás, amelyben az látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője valamit viselt az övén, ahol egy tárgy éles kontúrja rajzolódott ki.

Jól láthatóan valamit viselt Ruszin-Szendi Romulusz az oldalán a pulóvere alatt, amikor szólásra emelkedett idén tavasszal egy szeghalmi klubesten. Ahogy fölállt, egy olyan tárgy volt látható az oldalán, amelynek vélhetően a nyele rajzolódott ki a pulóverén. A másik kameraállásból is észrevehető volt, hogy

Ruszin Szendi Romulusz visel valamit az övén. Szemből a tárgy amúgy nem volt látható, azt a Tisza párt honvédelmi szakértője a csípőjén hátrébb tolta.

Később, ahogy a közönséghez beszélt, az egykori tábornok oldalán viselt tárgy éles kontúrja rajzolódott ki.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán – Fotó: M1 Híradó

„Videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain”

– írta az Origó. A szerző úgy fogalmaz: „A volt tábornok testén egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett.”

