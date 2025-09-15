Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz

Egy aggodalomra okot adó videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszélt a jelenlévőknek, és ahogy az az Origo által megtalált videón látszik, egy fegyvernek látszó tárgy domborodik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt.

Ruszin-Szendi ráadásul azt mondta egy másik, siófoki fórumon, hogy

„viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Emlékezetes: Ruszin-Szendi Romulusz fellökte Móna Márkot, a Mandiner riporterét, amikor az a Tisza Párt kiszivárgott adótervéről tett fel kérdést Kötcsén.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán – Fotó: M1 Híradó

A Tisza Párt szakértője nem fehér holló a sajátjai körében: a tiszás rendezvényeken többször lökdösték és szidalmazták a közmédia munkatársait.

A Tisza Párt kötcsei nagygyűlésén a párt támogatói már egyenesen akasztással fenyegették Császár Attilát, az M1 riporterét.

A stábot egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe szintén belekötöttek a szimpatizánsok. A konfliktus annyira elfajult, hogy rendőri beavatkozásra volt szükség.

Mindezek után az, hogy az indulataival szemmel láthatóan nehezen megbirkózó Ruszin-Szendi Romulusz tényleg pisztolyt hord magánál, nos, ez több mint aggasztó.

