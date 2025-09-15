Dömötör Csaba: Brüsszelben és Magyarországon is gyűlöletbeszéddel ellensúlyozzák a társadalmi támogatottság hiányát

Dömötör Csaba szerint a gyűlöletbeszéd a társadalmi támogatottság hiányát ellensúlyozza. A fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő hétfőn a Harcosok órája című online műsor vendége volt. A műsor másik vendégeként Rákay Philip producer, a Digitális Polgári Körök (DPK) nagykövete az online szerveződés jelentőségéről beszélt.

Dömötör Csaba a jogi határzár tízéves fennállása kapcsán elmondta, az uniós politikában nem látja jelét az irányváltásnak, sokkal inkább kioktató, leckéztető hangnem tapasztalható, miközben a következmények drasztikusak. Példaként a belga főügyész augusztusi nyilatkozatát említette, amelyben tarthatatlannak nevezte ezt a helyzetet, és úgy fogalmazott,

„Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó”.

Csak Brüsszelben augusztusban húsz lövöldözés történt, melyből két halálos volt – mutatott rá, kitérve arra, hogy a hétvégi londoni bevándorlásellenes tüntetés mérete jól jelzi a társadalmi feszültséget.

A képviselő emlékeztetett, a Patrióták az Európai Parlament plenáris ülésére az illegális migráció ügyét javasolta témaként, a baloldali frakciók azonban levélben fordultak az EP elnökéhez, és azt írták, ennek napirendre tűzése gyűlölethez és erőszakhoz vezetne.

Azzal kapcsolatban, hogy Márki-Zay Péter vezetésével, tiszás szervezésben, Hódmezővásárhely közelében rendezett rajzversenyen a meggyilkolt jobboldali, konzervatív amerikai véleményformáló, Charlie Kirköt és Lázár János minisztert összekapcsoló felirat és a „Könyörgöm, akasszuk fel!” idézet volt olvasható. Dömötör Csaba felidézte, a tüntetők Kötcsén is az utóbbi, filmes idézetet használták. A politikus leszögezte, Charlie Kirk halálához is pontosan az ilyen uszító kommunikáció vezetett.

A képviselő elmondta, a jobboldal azt javasolta, egyperces néma felállással tisztelegjenek a meggyilkolt Charlie Kirk előtt, de a szocialista levezető elnök megakadályozta azt.

Szerinte ugyanaz a jelenség zajlik Magyarországon és Brüsszelben: ha nincs társadalmi támogatottság, megpróbálják gyűlöletbeszéddel ellensúlyozni azt.

Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök évértékelő beszédében nyoma sem volt annak, hogy legalább elgondolkoznának azon: nem jó az irány, amit folytatnak. Közölte: az elnök negyven percig beszélt a háborúról és a palesztin-izraeli konfliktusról, de arról nem szólt, hogy közben az európai gazdaság tönkremegy. Kitért arra is, hogy Magyar Péter Tisza-elnök támogatta azt a javaslatot, amely a lengyel, román és bolgár gazdáknak kedvezve egy szintre hozná a mezőgazdasági termelők támogatását, csökkentve ezzel a magyaroknak jutó pénzt.

Az új hétéves uniós költségvetés alapján – a csatlakozást követően – az ukrán földek tulajdonosai is megkapnák ezt a pénzt, miközben a magyar belépést követően – piacvédelmi okokból – a magyar gazdák támogatása tízéves türelmi idő után érhette el a korábban csatlakozott tagországok szintjét

– jegyezte meg. Kiemelte: Magyar Péter az agrártámogatások, az agrárpolitika átalakításáról, a 2026-os költségvetésről vagy a gazdák helyzetét a felvásárlókkal szemben megerősítő javaslatról szóló szavazásokon sem vett részt.

„A világ botránya”

A műsor második felében Rákay Philip DPK-nagykövet arról számolt be, hogy pár hét leforgása alatt már több mint 70 ezer ember csatlakozott hozzájuk, ami azért is jelentős szám, mert – szerinte be kell vallani – a polgári attitűdtől kicsit távol áll az online térben való megnyilvánulás. Ezzel együtt – hívta fel a figyelmet – igenis van keresnivalójuk a polgároknak a digitális térben is, mert „van mire büszkének lenni”, ugyanis „igazunk van a közéletet szétfeszítő legfontosabb ügyekben”. Hozzátette, azért is kell ott lenni, mert a „másik oldalról minden hülye ott van”, ezek az emberek pedig gátlástalanul terjesztenek Magyar Pétertől és a Tisza Párt irányából érkező hazugságokat, fújják egyre nagyobbra a lufit.

Kijelentette, Magyar Péter, az ellenzéki párt elnöke „pislogás nélkül hazudik naponta tízet”, de ha ebből csak napi néhányat sikerül megcáfolni, az egyszerűen nem elég.

Ezért kell minél több megosztás, minél több véleménynyilvánítás a DPK-tagok részéről a Facebookon és más közösségi felületeken – rögzítette. Rákay Philip szerint Radnai Márk Tisza-alelnök a közelmúltban elszólta magát a párt új mobiltelefonos applikációjáról, a Tisza világról, hiszen „bevallotta, hogy azt Amerikában fejlesztik”. Komoly aggályokat, kérdéseket vet fel, hogy ennek fényében vajon hová kerülhetnek amerikai programozás esetén a magyar emberek adatai – fűzte hozzá.

Emlékeztetett:

az előző választások idején is kiderült, hogy külföldről segítették az ellenzéket, most pedig már nem is titkolják, „ennyi eszük van, hogy bemondják a tutit (…), nem látni, hogy mi történik, ez a világ botránya”.

Annak kapcsán, hogy a közelmúltban „leprolizta” Hadházy Ákos (független) országgyűlési képviselőt, azt mondta: „a büdös Kádár-rendszerből” velünk maradt attitűd leírására használta a kifejezést, mert meglátása szerint a képviselő egyszerű „feljelentgető”, „viceházmester”.

Rákay Philip szólt arról is, hogy bár Magyar Péter szerint a Tisza az adócsökkentés kormánya lenne, érdemes megnézni, kik írják a párt programját.

Ezek a „baloldali, neoliberális közgazdasági zsenik” folyamatosan tévednek szerinte, például hónapról hónapra államcsődöt emlegettek az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz jóléti intézkedései láttán.

Jelezte: míg Petschnig Mária Zita közgazdász máris adóemelést emleget, korábban az MNB vezetőjeként „Surányi György eladta Magyarország aranykészletét”, miközben az ország vállára a kormányt gúzsba kötő IMF-hitelt rakott a balliberális kabinet. Szerinte Románia példája megmutatja, mi várna ránk egy balliberális kormányzat idején: nyugdíjcsökkentés, adóemelés, megszorítás, IMF-hitel.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba a Harcosok órája című műsorban (Forrás: Youtube/Harcosok órája)